Ansa

La Corte di giustizia Ue ha bocciato la normativa con cui l'Italia ha vietato nel 2013 la commercializzazione di sacchetti monouso fabbricati con materiali non biodegradabili e non compostabili ma in linea con quanto previsto dalla direttiva europea del '94. La legge italiana, secondo si legge in una nota della Corte, ha violato il diritto Ue.

Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sul ricorso di Papier Mettler contro il decreto n.73 adottato il 18 marzo 2013 dl ministero dell'Ambiente e dal ministero dello Sviluppo economico che vieta la fabbricazione e la commercializzazione di borse di plastica destinate al ritiro delle merci che non rispondano a determinate caratteristiche tecniche.