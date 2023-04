Ryanair dice addio allo scalo di Comiso nel ragusano

Ryanair sospende i voli da e per Comiso dopo una rottura con la Società aeroporto Catania (Sac), che gestisce l'aeroporto nel Ragusano. L'annuncio è stato dato ieri dalla compagnia low cost che ha accusato il gestore di aver tentato di cambiare i termini dell'accordo. "Siamo stati costretti a cancellare tutte le rotte da e per Comiso che sono state rimosse dalla vendita" ha spiegato Ryanair nel corso di una conferenza stampa a Trapani.



La Sac, dal canto suo, ha assicurato che le accuse di Ryanair sono del tutto infondate. La compagnia avrebbe chiesto condizioni che rappresentano "una discriminazione a danno degli altri vettori, in violazione della normativa in materia di concorrenza, e che metterebbero in discussione la salvaguardia del patrimonio e dell'equilibrio finanziario della Società di Gestione".



"Noi abbiamo fatto le nostre proposte, Ryanair ha fatto le proprie, le risposte le avevamo mandate il 20 gennaio scorso. Alcune delle proposte che ci sono state fatte erano diverse da quelle che avevamo pattuito, ma per noi sono inaccettabili perchè sono contro la legge. Si é quindi creata una frizione che speriamo si possa sanare" ha spiegato oggi Nico Torrisi, ad di Sac. Torrisi ha motivato la scelta della compagnia aerea di penalizzare Comiso rispetto a Catania con ragioni puramente di mercato: "Gli incentivi che si davano riguardavano sia l'uno che l'altra destinazione (Catania e Comiso), Ryanair sceglie di non andare su Comiso perchè senza ipocrisie è meno competitivo o meno attrattivo rispetto a Catania su cui hanno una buona base d'armamento".



Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani ha convocato per il prossimo 26 aprile la conferenza dei servizi propedeutica all'attivazione della continuità territoriale per l'aeroporto di Comiso. Una riunione decisa prima della rottura tra Sac e Ryanair. "Nel futuro dello scalo ibleo - ha ribadito il presidente Schifani - riteniamo ci debba essere la sede dell'area cargo, nell'ottica di incrementare la mobilità delle merci, come già preannunciato nei mesi scorsi. Siamo certi che riusciremo a trovare un'altra compagnia che collegherà le principali città italiane con questa parte della Sicilia".

La Federazione provinciale del Pd di Ragusa, ha organizzato per lunedì mattina alle 10.30 un sit in di protesta davanti all'aeroporto di Comiso per contestare "la grave decisione di Ryanair di privare questa parte di Sicilia delle proprie rotte per un braccio di ferro con la Sac".