undefined - undefined

COMMENTA E CONDIVIDI













Festa grande domenica nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca per la beatificazione di madre Elisa Martinez, fondatrice dell’Istituto “Figlie di Santa Maria di Leuca”. Il Rito di Beatificazione che si svolgerà sul piazzale della Basilica S. Maria de Finibus Terrae, sarà presieduto alle 9 dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi. All’inizio della celebrazione il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, e il postulatore della causa, chiederanno al cardinale Semeraro, rappresentate di papa Francesco, di procedere alla beatificazione della venerabile serva di Dio Elisa Martinez.

Si tratta della prima salentina proclamata beata dalla Chiesa; perciò non farà di sicuro meraviglia non solo l’esultanza della numerosa schiera delle sue suore ma anche quella della popolazione locale nel vedere una figlia della propria terra salire agli onori degli altari. Al solenne evento parteciperà una rappresentanza dell’episcopato pugliese, di altri vescovi nelle cui diocesi sono ubicate le opere delle Figlie di Santa Maria di Leuca e un gran numero di sacerdoti.

Sarà presente anche la piccola miracolata per intercessione della beata con i suoi genitori, originari di Loreto (Ancona). Il miracolo della piccola, che da pochi mesi ha compiuto cinque anni, è consistito nella sua guarigione quand’era ancora nel seno materno da «trombosi e occlusione completa calcificata dell’arteria ombelicale sinistra fetale» con «esteso infarto placentare e plurifocali alterazioni dei villi come da ipossiemia», nonché «gravissimo ritardo di crescita fetale intrauterina associato a condizioni di ‘brain sparing».

È bello pensare che in vita Madre Elisa Martinez ha avuto un amore di predilezione per i piccoli ed è stata anche molto vicina alle mamme, specialmente le cosiddette “ragazze madri”. L’avvenuto miracolo conferma che madre Martinez anche dal cielo continua a difendere il valore della vita fin dal suo concepimento, prendendosi premurosa cura delle mamme e dei loro piccoli.

Madre Martinez nacque a Galatina il 25 marzo 1905, spinta dalla carità di Cristo e dall’esempio di Maria di Nazaret nell’atto di soccorrere la cugina Elisabetta, dopo aver fondato nel 1938 in Miggiano, territorio della diocesi ugentina, l’Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca, raggiunse nel tempo con le sue figlie le più svariate periferie esistenziali del mondo, prendendosi cura delle diverse categorie di tanti fratelli e sorelle, dal più piccolo al più grande. L’8 febbraio 1991, dopo una lunga vita tutta spesa per la maggior gloria di Dio, ad onore della Vergine Maria e per il bene del prossimo più bisognoso, provata come oro nel crogiolo da grandi sofferenze e incomprensioni, ricca di meriti andò incontro alla Sposo divino, lasciando la grande eredità di 65 comunità religiose distribuite in undici Paesi, con 630 amate sue figlie che hanno diffuso il suo carisma con immutata fedeltà.

Postulatore della causa