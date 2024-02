Don Mimmo Beneventi - web

COMMENTA E CONDIVIDI













È un lucano il nuovo vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro, don Domenico (Mimmo) Beneventi, del clero dell'arcidiocesi di Acerenza e membro dell’Istituto Secolare dei Sacerdoti Missionari della Regalità di Cristo, fondato da padre Agostino Gemelli.

L'annuncio della nomina da parte del Papa è avvenuto in concomitanza con quello dell'accettazione della rinuncia al governo pastorale della diocesi sammarinese da parte del vescovo Andrea Turazzi, che ha compiuto 75 anni lo scorso 24 agosto.

Nato a Castelmezzano (Potenza) l'8 febbraio 1974, Beneventi ha compiuto gli studi filosofico-teologici presso il Seminario maggiore interdiocesano della Basilicata ed è stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1999.

Ha poi proseguito gli studi ottenendo la licenza in teologia dell’educazione (2016) e il dottorato in teologia pastorale (2018) presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.

Tra i numerosi incarichi ricoperti in passato, quelli di parroco (lo è ancora nella Parrocchia “San Nicola di Bari” a Pietragalla, Potenza), docente di religione al liceo, aiutante di studio dell'Ufficio Cei di pastorale giovanile.

Attualmente è docente di teologia pastorale all’Istituto Teologico della Basilicata; formatore in didattica digitale e media education presso l’Istituto Comprensivo di Pietragalla (Potenza); direttore dell'Ufficio catechistico diocesano; direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile; direttore dell'Ufficio diocesano di comunicazioni sociali; assistente unitario regionale di Azione Cattolica; assistente diocesano per il settore giovani di Azione Cattolica; assistente spirituale ed educatore professionale socio-educativo presso la Comunità di recupero per tossicodipendenti Emmanuel di Genzano di Lucania (Potenza); assistente dell’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo; consulente ecclesiastico dell’Aiart.