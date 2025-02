Le scritte davanti alla foiba - Ansa

Tre scritte di vernice rossa, in lingua slava, sono comparse nella mattinata di sabato alla foiba di Basovizza: una recita "Trst je nas" (Trieste è nostra) e un'altra "Trieste è un pozzo". Le frasi sono state tracciate durante la notte. Poco prima delle 10 sono giunti operatori che hanno cominciato a cancellare le scritte. Lo sfregio è stato compiuto prima di una cerimonia alla foiba, alla quale partecipa la sottosegretaria alla Pubblica istruzione Paola Frassinetti, mentre lunedì ci sarà la cerimonia per Giorno del Ricordo, che ogni anno rende omaggio alle vittime trucidate dai partigiani comunisti jugoslavi nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale.

"Un gesto inaccettabile, che offende il ricordo delle vittime e ostacola il cammino verso una memoria condivisa - ha commentato Frassinetti -. È tempo di superare simboli divisivi e di promuovere una vera riconciliazione, fondata sulla verità e sul rispetto della storia. Oggi sarò a Basovizza con alcune scolaresche per spiegare a ragazze e ragazzi il significato di questa tragedia e quanto sia grave un gesto come questo, che uccide ancora una volta le tante vittime di una pagina così dolorosa della nostra storia".

Sdegnato anche Ignazio La Russa, presidente del Senato: "Il vile sfregio alla Foiba di Basovizza e' un atto inaccettabile, un'offesa alla memoria e al dolore di un'intera comunita' alla quale rivolgiamo un forte abbraccio. Vandalizzare in questo modo un luogo simbolo della tragedia delle Foibe e farlo a ridosso del Giorno del Ricordo non e' solo una vergognosa provocazione ma un gesto di inaudita gravita' che non puo' e non deve restare impunito. La mia solidarieta', forte e sincera va alle famiglie delle vittime e a coloro che, giorno dopo giorno, continuano a difendere la verita' storica di questa immane tragedia dall'odio, l'ignoranza e il negazionismo".



Un "ignobile atto di vandalismo" ha aggiunto la sottosegretaria al ministero dell'Economia delle Finanze e segretario di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino. "E' un'offesa alla memoria storica e al dolore di un'intera comunità. Sfregiare un luogo simbolo del sacrificio di tanti italiani è un gesto vile, che cerca di riaprire ferite mai del tutto rimarginate".