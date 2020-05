COMMENTA E CONDIVIDI











Doppio bel traguardo: gli attuali contagiati tornano sotto i centomila (erano al di sopra dal 10 aprile) e i ricoverati nelle terapie intensive sotto i millecinquecento. I morti rimangono sotto quota duecento ed è il terzo giorno consecutivo. Salgono all'82% dei casi attuali i positivi in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ecco i numeri aggiornati dal Dipartimento di Protezione civile.

Nuovi contagi. La frenata della crescita continua e va avanti (a parte venerdì) da martedì scorso: sono 1.221 più di ieri (domenica 2.324, lunedì 1.739, martedì 2.091, mercoledì 2.068, giovedì 1.872, venerdì 1.965, sabato 1.900 e ieri 1.389) e portano il totale dall’inizio della pandemia a 211.938 persone. I tamponi effettuati sono 37.631 (lunedì 32.003, martedì 57.272, mercoledì 63.827, giovedì 68.456, venerdì 74.208, sabato 55.412 e ieri 44.935), con un rapporto di positività a 3,2 (sempre basso e nella media settimanale).

Morti. Dopo due giorni consecutivi sotto i 300, con oggi siamo a tre sotto i duecento: sono 195 (domenica 26 aprile 260, lunedì 333, martedì 382, mercoledì 323, giovedì 285, venerdì 296, sabato 190 e ieri 174), tragicamente in tutto 29.079 dall’inizio della pandemia.

Attuali positivi. Scendono a 99.980 (martedì 105.205, mercoledì 104.657, giovedì 101.551, venerdì 100.943, sabato 100.704 e ieri 100.179), 199 in meno rispetto a ieri (lunedì meno 290, martedì meno 608, mercoledì meno 513, giovedì meno 3.106, venerdì meno 608, sabato meno 239 e ieri meno 525).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 1.479 (domenica 2.009, lunedì 1.956, martedì 1.863, mercoledì 1.795, giovedì 1.694, venerdì 1.578, sabato 1.539 e ieri 1.501). Scesi all’1% degli attuali contagiati.

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 16.823 persone (mercoledì 19.210, giovedì 18.149, venerdì 17.569, sabato 17.357 e ieri 17.242), 419 in meno rispetto a ieri. In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 81.678 persone (mercoledì 83.619, giovedì 81.708, venerdì 81.796, sabato 81.808 e ieri 81.436), cioè l’82% degli attuali positivi (sabato e ieri 81%). Guariti e dimessi. Sono 1.225 (martedì 2.317, mercoledì 2.311, giovedì 4.693, venerdì 2.304, sabato 1.655 e ieri 1.740), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 82.879.

Il dettaglio regionale, poi. I casi attualmente positivi sono 37.307 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 8.984 in Emilia-Romagna, 7.234 in Veneto (dove, dopo due mesi, scendono sotto quota cento i ricoverati nelle terapie intensive), 5.279 in Toscana, 4.385 nel Lazio, 3.508 in Liguria, 3.206 nelle Marche, 2.945 in Puglia, 2.711 in Campania, 2.202 in Sicilia, 1.837 in Abruzzo, 1.165 nella Provincia autonoma di Trento, 1.050 in Friuli Venezia Giulia, 674 in Calabria, 653 in Sardegna, 636 nella Provincia autonoma di Bolzano, 181 in Umbria, 173 in Basilicata, 178 in Molise e 110 in Valle d’Aosta.