In questo primo lunedì di settembre, migliaia di bambini faranno ritorno in classe dopo la lunga assenza imposta dalle restrizioni per il Coronavirus. Ad aprire le danze saranno i più piccoli, i bambini da 0 a 6 anni: in numerose città italiane, infatti, ripartono oggi le scuole dell’infanzia e gli asili nido. Quello della corsa a settembre è stato il grande tema dell’estate. Tornare alla didattica in presenza è stato l’obiettivo condiviso da governo e regioni (al netto dei contrasti). Se è vero, infatti, che non basta la presenza per fare una buona didattica, è ugualmente vero che continuare con le lezioni a distanza come durante il lockdown significherebbe mettere in crisi il futuro di 8 milioni di studenti.



I primissimi a tornare a far lezione, già dal 2 settembre scorso, sono stati gli studenti del Liceo scientifico per professioni di montagna di Tione, in Trentino. Ieri è stato l'ultimo giorno di vacanza, oltre che per i ragazzi dell'Alto Adige, che torneranno in classe oggi e anche per quelli di Vo' Euganeo (Padova) - unica eccezione in Veneto -, una delle prime zone rosse in Italia, che il 14 riceverà la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per quanto riguarda scuole primarie, medie e superiori, il calendario definitivo non è stato ancora ufficializzato da tutte le regioni. La sovrapposizione con le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre tiene in forse alcune giunte (su tutte quella della Campania).





Per ora le date comunicate sono queste:



Abruzzo: 24 settembreAlto Adige: 7 settembre

Basilicata: 24 settembre

Calabria: 24 settembre

Campania: 14 settembre

Emilia-Romagna: 14 settembre

Friuli Venezia Giulia: 16 settembre

Lazio: 14 settembre. Nidi e materne 9 settembre

Liguria: il 14 settembre

Lombardia: 7 settembre per le scuole dell’infanzia, 14 settembre il resto

Marche: 14 settembre

Molise: 14 settembre

Piemonte: 14 settembre

Puglia: 24 settembre

Toscana: il 14 settembre

Sardegna: 22 settembre

Sicilia: 14 settembre

Provincia autonoma di Trento: 3 settembre per le materne, 14 settembre per il resto

Umbria: 14 settembre

Valle d’Aosta: 14 settembre

Veneto: 14 settembre

