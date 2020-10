Tamponi drive in alla Cecchignola a Roma - Ansa

Non un vero e proprio coprifuoco, ma una chiusura generale delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) che nella prima bozza di Dpcm in circolazione in queste ore è fissata alle 18, ma che potrebbe essere ritoccata da qui a sera in base al confronto con le Regioni. Questi esercizi subirebbero uno stop totale la domenica e nei giorni festivi. Mentre i centri commerciali resterebbero chiusi nei week-end.



È questa la misura più drastica che il governo sta studiando per mettere un freno al contagio e provare ad evitare quel "lockdown" che già alcune Regioni, Campania e Puglia in testa, hanno iniziato a chiedere.

BAR E RISTORANTI, STRETTA PESANTE (MA ASPORTO SALVO)



A decorrere dal 26 ottobre 2020 - si legge nella bozza - le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni - prosegue la bozza - le predette attività sono consentite dalle ore 5.00 fino alle18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propriclienti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 24,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuno stop invece per mense e catering aziendali. L'orario di chiusura è oggetto di un forte dibattito politico interno alla maggioranza e anche tra governo e opposizioni. L'orario di chiusura, secondo altre ipotesi, potrebbe slittare alle 20. Salvo il commercio, ma i negozi dovranno indicare e far rispettare il numero di presenze interno ai locali.



NO COPRIFUOCO MA FORTE RACCOMANDAZIONE SULLA MOBILITA'

Nella bozza non è prevista invece una norma che blocchi ufficialmente la mobilità: piuttosto, è "fortemente raccomandato" a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

CHIUSE PISCINE, PALESTRE, CINEMA, TEATRI E SALE SLOT

Il prezzo più pesante, nella bozza di Dpcm, lo pagano piscine, palestre, centri benessere, centri termali, cinema, teatri e sale-scommesse, sale-giochi, Bingo, casino: tutto chiuso sino a nuove disposizioni. Il ministro dello Sport Spadafora sino a ieri ha provato a elaborare nuovi protocolli per piscine e palestre, ma l'orientamento sembra essere quello di chiudere questi luoghi. Confermato lo stop al calcetto amatoriale, poco chiara la bozza sugli allenamenti delle società di calcetto per bambini e ragazzi. Sinora erano consentiti, ora sembrano essere in procinto di essere definitivamente bloccati. Confermato anche lo stop alle discoteche. Non incorrono in uno stop, per ora, i musei. Sospesa la convegnistica in presenza, non l'attività fieristica nazionale e internazionale. Le piscine restano aperte per le attività di tipo terapeutico. Chiusi anche centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Le feste dopo le cerimone religiose sono definitivamente vietate.



SCUOLA, DAD PER LE SUPERIORI PUÒ SALIRE AL 75%

Adeguandosi a diverse ordinanze regionali, la bozza di Dpcm cambia anche il quadro di riferimento per la scuola: fermo restando, si spiega, che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Alle Università è lasciata autonomia organizzativa tra presenza e teledidattica.



POTERI DEI SINDACI

Confermata la norma anti-Movida che consegna ai sindaci la possibilità di chiudere piazze e strade a partire dalle 21 e di chiudere parchi pubblici. Serrata invece per parchi tematici e di divertimento.



MESSE E ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO, NON CAMBIA NULLA

Nessuna modifica per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni religiose e l'accesso ai luoghi di culto: valgono i Protocolli in essere.