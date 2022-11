Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Tolone, in Francia, è il porto sicuro assegnato alla nave Ocean Viking per i 230 naufraghi sopravvissuti che ancora sono rimasti a bordo, dopo l'evacuazione medica di tre pazienti e un accompagnatore. La notizia è stata data dalla stessa Ong francese Sos Mediterranée che gestisce la nave umanitaria Ocean Viking.

L'arrivo è previsto per venerdì alle 8 del mattino. «Siamo sollevati dal fatto che sia stato assegnato un porto sicuro, ponendo fine a una situazione critica. Ma questa soluzione ha un sapore amaro: 230 donne, bambini e uomini hanno attraversato un terribile calvario - ha spiegato Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee Italia -. Lo sbarco a quasi tre settimane dal primo soccorso, così lontano dal Mediterraneo centrale è il risultato di un drammatico fallimento di tutti gli Stati europei, che hanno violato il diritto marittimo come mai prima d'ora».

Se a Catania si è assistito agli sbarchi selettivi subiti dalle navi delle Ong di Medici senza Frontiere e di Sos Humanity, una sorte ancora peggiore è toccata alle persone soccorse dalla nave di Sos Mediterranée che dal 27 ottobre aveva inviato richieste di assistenza a ripetizione a Italia, e poi in seguito, a Grecia, Spagna e Francia per trovare un porto sicuro ai 234 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale. L'opposizione del Governo italiano all'assegnazione di un porto sicuro alle navi delle Ong aveva provocato una crisi politica-umanitaria, nella quale la nave Ocean Viking ha pagato un prezzo ancora più alto.

Withub

La Francia, dunque, ha deciso di accogliere "a titolo eccezionale" la nave Ocean Viking, il cui arrivo a Tolone è previsto per le prime ore del mattino di venerdì 11 novembre, dopo essere stata respinta dall'Italia. Un terzo dei passeggeri saranno "ricollocati" in Francia, un altro terzo in Germania e "altri Paesi europei hanno espresso la loro volontà di contribuire", ha spiegato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmarin denunciando la "scelta incomprensibile" dell'Italia che si è rifiutata di "rispondere alle molteplici richieste di assistenza da parte della nave mentre era in acque italiane". "La situazione a bordo della nave richiede una azione immediata, ogni ora in più di navigazione pone rischi per i passeggeri", ha sottolineato il ministro francese.







Le conseguenze sulle relazioni bilaterali tra Francia e Italia

A fronte di questo "comportamento inaccettabile", la Francia ha sospeso l'accoglimento di 3.500 rifugiati al momento in Italia attraverso il meccanismo volontario di redistribuzione.

Nello specifico va ricordato che il meccanismo volontario di solidarietà per la redistribuzione dei migranti fa seguito alla dichiarazione politica adottata lo scorso 10 giugno a Lussemburgo dal Consiglio europeo affari interni, sotto la presidenza di turno francese. Prevede il ricollocamento annuo di circa 10mila migranti individuati principalmente tra le persone salvate in mare a seguito di operazioni Sar nel Mediterraneo centrale e lungo la rotta atlantica occidentale.

La Dichiarazione è stata condivisa da 19 Stati membri e da 4 associati all'Unione europea che quindi partecipano al meccanismo: Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Romania, Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

L'Italia, come ha ricordato oggi il ministro dell'Interno francese, è il primo beneficiario dei trasferimenti, con 3.500 ricollocazioni di rifugiati previste entro l'estate 2023, sulla base degli arrivi registrati nel nostro paese. Proprio la Francia è stato il primo Paese a partecipare al meccanismo accogliendo, lo scorso 25 agosto, 38 richiedenti asilo che erano sbarcati in Italia. L'operazione è stata preceduta dalle attività di pre-identificazione, foto-segnalamento e controlli sanitari da parte delle autorità italiane e dall'analisi dei dossier individuali e dalle interviste da parte della delegazione francese arrivata appositamente nei centri di accoglienza italiani. Successivamente, a ottobre, con le stesse modalità è stata la Germania ad accogliere 74 rifugiati che erano arrivati in Italia. Una nuova delegazione francese era attesa a breve per farsi carico di ulteriori 50 migranti, ma oggi c'è stato lo stop di Parigi. La Francia è il Paese che partecipa più "generosamente" al meccanismo, avendo dato la disponibilità ad accogliere 3.500 richiedenti asilo sui 10mila complessivi previsti dall'accordo. Segue la Germania con 3mila.

La Francia ha invitato "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, "in particolare la Germania", a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia. Così si è espresso il ministro dell'Interno francese Darmanin, dopo aver annunciato la decisione di Parigi di sospendere "con effetto immediato" l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia, in segno di protesta contro il rifiuto di Roma di autorizzare lo sbarco di Ocean Viking in Italia.

​