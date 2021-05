Ansa

L'Italia torna gialla. Scendono l'indice Rt e l'incidenza: la prima sarebbe arrivata, nel monitoraggio Iss-Ministero della Salute all'esame della cabina di regia, a 0,86 rispetto a 0,89 della scorsa settimana. L'incidenza sarebbe scesa a 96 casi per 100 mila abitanti, contro i 123 di 7 giorni fa. Nessuna Regione è classificata a rischio alto, e solo tre hanno un tasso di occupazione in

terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica, e dalla prossima settimana tutta l'Italia dovrebbe tornare

'gialla'.

I dati settimanali che saranno validati dalla cabina di regia nelle prossime, mentre un Consiglio dei ministri per varare le misure è previsto per mercoledì. La maggioranza ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di superare il coprifuoco e arrivare al più presto al Green Pass. Poco più di 8mila ieri i

positivi, cala il numero delle vittime, al 2,8% il tasso di positività. Si riducono ancora i ricoverati in terapia intensiva per il Covid.

La Sardegna, con 0.7, è la regione italiana con l'indice di trasmissibilità del Covid, l'R(t), più basso d'Italia. È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà utilizzato dalla cabina di regia per i cambi di colore. Non solo, l'Isola - che da lunedì prossimo passerà in zona gialla - ha di nuovo numeri da zona bianca: ha una classificazione di rischio basso, con un'incidenza di 41 casi per 100mila abitanti, dato più basso d'Italia insieme al Molise, e una percentuale di positività del 2,3%.

