La cronaca della prima domenica nell'era della piena emergenza coronavirus, sancita da tanto di decreto d'urgenza firmato nel cuore della notte dal premier Conte che colloca circa 16 milioni d'italiani in una inedita zona di sicurezza (rossa o arancione, come si vorrebbe fosse definita dal governo), vive di molteplici fronti. E, pur senza voler drammatizzare, rende l'idea di una sorta di bollettino di guerra, in un Paese che fatica a prendere coscienza di un pericolo ignoto che via via si fa più forte.

Positivo anche il governatore del Piemonte. Dopo Nicola Zingaretti, un secondo governatore si aggiunge alla lista dei vertici istituzionali coinvolti direttamente nel contagio. E' Alberto Cirio, presidente del Piemonte, che alle 11 fa sapere di essere risultato positivo al virus e di essersi posto in isolamento volontario. La Regione spiega che le sue condizioni di salute sono comunque buone e che continuerà a lavorare «inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento». Il tampone è stato fatto anche da altri colleghi governatori presenti a Roma mercoledì 4 per l'incontro a Palazzo Chigi e Cirio «ha già attivato tutte le procedure previste per la messa in sicurezza» delle persone a lui più vicine e del suo staff. Anche da largo del Nazareno, viene segnalato un secondo caso di positività tra il personale della sede nazionale del Pd, dopo Zingaretti, mentre gli altri membri della giunta regionale del Lazio che si sono sottoposti al tampone sono invece risultati negativi.

La rabbia del veneto Zaia. La notte del grande caos lascia, quando si fa giorno, i residui del nuovo scontro consumato con le Regioni. Con la Lombardia di Fontana, ma ancor più con il Veneto dell'altro governatore leghista Luca Zaia. La regione, finora meno colpita rispetto alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, si oppone infatti alla creazione delle tre zone d'isolamento previste dal Dpcm per le province di Venezia, Padova e Treviso. Nelle controdeduzioni inviate al governo, il comitato tecnico-scientifico aveva chiesto "lo stralcio delle 3 province dal decreto" perché, a fronte di aree finora circoscritte in cui il contagio si diffonde ma che "non interessano in maniera diffusa la popolazione generale, non si comprende - è scritto nel testo degli esperti - una misura che appare scientificamente sproporzionata all'andamento epidemiologico".

Chiuse dall'8 marzo attività culturali in tutta Italia. Il segno della vita che cambia, nel risveglio di un Paese ancora forse all'oscuro del nuovo "registro" di vita, lo dà alle 9 e 50 anche un tweet del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, che comunica le drastiche novità presenti nel Dpcm per il suo settore: «Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la cultura - aggiunge Franceschini - può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti».

L'assalto ai treni dal Nord e le ordinanze di Emiliano e Santelli: «Fermatevi». Ma il fattore che più rende l'idea di un Paese in (forse inevitabile) confusione è quanto successo nella notte nei trasporti. Il tempo fatto passare dal governo dopo la diffusione delle bozze ha fatto sì che i più solerti si siano organizzati per una sorta di corsa al Meridione: in particolare alla stazione milanese di Porta Garibaldi circa 400 persone si sono riversate per prendere l'ultimo Eurocity notturno con destinazione Salerno. Per questo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha reso noto di aver firmato un'ordinanza per obbligare alla quarantena chi arriva nel territorio pugliese dalla Lombardia e dalle altre province del Nord comprese nel nuovo provvedimento. «Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: Fermatevi e tornate indietro - ha affermato Emiliano in un appello dai toni drammatici -. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei, tornate indietro con le auto, lasciate l'autobus alla prossima fermata. Non portate nella vostra Puglia l'epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l'entrata in vigore del decreto del governo. Avete preso una decisione sbagliata». Analoga decisione è stata adottata da Jole Santelli, governatore della Calabria, per i calabresi di rientro.