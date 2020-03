Il Centro ospedaliero allestito alla caserma Annibaldi, in zona Baggio a Milano - Ansa

Sono 7.375 i casi totali di coronavirus nel nostro Paese. Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli. Oggi si registra un aumento record di 1.492 casi in sole 24 ore. 6.387 sono le persone attualmente positive, 622 i guariti, 366 i decessi. Nella sola giornata di ieri ci sono stati 133 morti.

Il 73 per cento dei decessi si è verificato in Lombardia, "tredici pazienti sono già stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe" per alleggerire le terapie intensive.