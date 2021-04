Controlli per il Covid nell'area di Bella Farnia, in comune di Sabaudia, dove è stata disposta la zona rossa - Ansa

Sono 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.320. Sono invece 263 le vittime in un giorno (ieri 288).

Risultano 338.771 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 330.075. Il tasso di positività è del 3,9%, in calo rispetto al 4,3% di ieri.

Sono 2.583 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 57 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 137 (ieri 129). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.940 persone, in calo di 411 rispetto a ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.022.653, i morti 120.807. Gli attualmente positivi sono invece 436.270 (-2.439 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.465.576 (+15.621).



Ma l'indice Rt​ preoccupa ancora



Frenano sia la discesa dei contagi da SarsCoV2, sia la discesa dei nuovi ingressi di pazienti Covid nelle unità di terapia intensiva, mentre risale l'indice di riproduzione del contagio Rt, che dallo 0,82 del 6 aprile, dopo tre giorni di stasi, è risalito arrivando allo 0,86 il 13 aprile. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Piconè del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Sebastiani osserva che "il livello attuale della circolazione del virus ha un impatto significativo sul Sistema

sanitario nazionale, con 8 delle 21 regioni e province autonome che superano la soglia di 45 pazienti covid-19 in terapia intensiva per milione di abitanti, che corrisponde al 30% del totale dei posti disponibili a livello nazionale in questo tipo di reparto, pari a 145 posti per milione di abitanti". il valore più alto è raggiunto dalla Toscana (70), seguita da Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Valle D'Aosta, tutte con 55, Lazio e Piemonte entrambe con 50, fino alle Marche (45). Il valore a livello nazionale è pari a circa 45 ed eguaglia il valore soglia del 30% della capienza.

Le Regioni​

Sono 404 (ieri 473) i nuovi positivi individuati in Calabria nelle ultime 24 ore con 4.432 tamponi fatti ed un rapporto tamponi-positivi del 9,11%. Oggi si registra anche una vittima con il totale che sale a 1.011. In

calo i ricoverati, sia in area medica (-6) sia in terapia intensiva (-2) mentre crescono di 270 unità gli isolati a

domicilio (14.701). I guariti sono 43.849 (+141) mentre i casi attivi 15.214 (+139). Il maggior numero di casi di oggi è stato registrato in provincia di Reggio Calabria (158).

"Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+397) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.151 casi positivi (+27), 26 i decessi (-1) e +1.791 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato."Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2% - aggiunge - I casi a Roma città sono a quota 500. L'attività vaccinale non si fermerà nemmeno domani 1° maggio, i nostri operatori garantiranno le somministrazioni, un ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo".

Scende ancora la curva dei contagi Covid in Veneto, che oggi registra 788 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 14 decessi. I dati complessivi parlano di 411.899 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.330 vittime. Migliora ancora la situazione degli ospedali, con 1.473 malati Covid ricoverati (-5), di cui 1.282 (+7) nei reparti ordinari e 191 (-12) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 21.892 (-363). Il tasso di positività rispetto ai 36.957 tamponi processati ieri è del 2,1%.

Sono 1.036 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 4% di 25.706 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 408 (39,4%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche 18 decessi,di cui quattro verificatisi oggi, e 1.440 guariti. Prosegue la diminuzione dei ricoverati: 210 in terapia intensiva (-10) e 2.111 negli altri reparti (-59). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.378, gli attualmente positivi sono 15.699.



Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, sono 1.898 i casi positivi (610 sintomatici) su 20.727 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di

incidenza resta pressoché lo stesso rispetto a ieri: 9.15 %. In calo le vittime, oggi 24 e ieri erano 33, mentre i guariti sono 2.371. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva mentre calano quelli in degenza, oggi 1452 e ieri 1462.

Contagi in crescita in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 247 nuovi casi contro i 207 di ieri. In totale sono stati eseguiti 1.186.276 tamponi, con un incremento di 3.421 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale al 7,2%. Si registrano anche tre nuovi decessi (1.384 in tutto).

Oggi in Puglia, su 13.296 test effettuati, sono stati registrati 1.344 casi positivi, con una incidenza del 10,1% (ieri era del 12,2%). Sono stati registrati inoltre 37 decessi (ieri 30). I pugliesi attualmente ricoverati

sono 1.855 (33 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test. I cittadini guariti sono 181.376 e 47.592 sono i casi attualmente positivi (837 in meno di ieri) sul totale di 234.841 pugliesi contagiati dall'inizio della pandemia. Complessivamente i decessi per Covid sono 5.873.