Shopping in centro a Milano: la Lombardia da lunedì sarà in zona arancione - Fotogramma

Finite le festività, da lunedì cambiano le misure per l'emergena Covid: si torna alle regole per fasce (rossa, arancione, gialla) in relazione al grado di rischio (alto, medio, moderato) nelle diverse regioni. E l'Italia non è tutta gialla. Passano in area arancione 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia Istituto Superiore di Sanità-ministero, firmerà in serata una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

E se nel resto d'Europa la situazione è allarmante, con Gran Bretagna e Germania in lockdown con mille morti al giorno, anche in Italia i dati peggiorano. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute osserva un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile dovuto a un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di Sars-CoV-2 sul territorio nazionale, in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali è ancora alto in moltissime regioni. A preoccupare sono soprattutto la crescita dell'Rt, l'indice di diffusione del virus, e il tasso di occupazione delle Terapie intensive e dei reparti Covid, che in 13 regioni supera la soglia di allerta. Anche a livello nazionale i pazienti Covid occupano oltre il 30 per cento dei posti in Terapia intensiva, superando la soglia di criticità.

"È fondamentale - raccomanda il report Iss-ministero - che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile".

L'Rt torna sopra 1 in 9 regioni

A livello nazionale, il fattore Rt è tornato a superare la soglia di 1 salendo a 1,06. Questo il quadro degli indici Rt di tutte le regioni: Abruzzo 0,9, Basilicata 0,83, Calabria 1,14, Campania 0,83, Emilia Romagna 1,05, Friuli Venezia Giulia 0,91, Lazio 0,98, Liguria 1,02, Lombardia 1,27, Marche 0,93, Molise 1,27, Provincia di Bolzano 0,81, Piemonte 0,95, Provincia di Trento 0,85, Puglia 1, Sardegna 1,02, Sicilia 1,04, Toscana 0,9, Umbria 1,01, Valle d'Aosta 1,07, Veneto 0,97.

Cresce l'incidenza: 313 contagi ogni 100mila abitanti. E in Veneto sono 927

Inoltre negli ultimi 14 giorni, dopo alcune settimane di diminuzione, è aumentata l'incidenza a livello nazionale: abbiamo 313,28 contagi per 100.000 abitanti (periodo 21 dicembre-3 gennaio) mentre prima erano 305,47 per 100.000 abitanti (periodo 14 dicembre- 27 dicembre). L'incidenza è particolarmente elevata in Veneto, dove nelle ultime due settimane si registrano 927,36 casi per 100.000 abitanti.