Si allarga la diffusione del coronavirus in Italia, per ora in zone circoscritte di Lombardia e Veneto: la Bassa Padana e il Padovano. I contagiati sono 27 in Lombardia e 2 in Veneto. Non è chiaro se ci siano anche 3 casi positivi in Lazio. Si è registrata ieri sera la prima vittima, un uomo di 78 anni spirato alle 23 di venerdì all'ospedale di Schiavonia nel Padovano. Si chiamava Adriano Trevisan, era ricoverato da 15 giorni, abitava a Vo' Euganeo.

Nello stesso ospedale si trova un altro contagiato, un uomo di 68 anni anche lui residente a Vo' Euganeo: le sue condizioni sarebbero stazionarie. E arriva notizia di un terzo contagiato veneto, un uomo di Dolo, 66 anni, ricoverato in Rianimazione a Padova. «Al momento non capiamo ancora come sono avvenuti i contagi. Abbiamo predisposto la massima allerta» ha dichiarato il governatore del Veneto, Luca Zaia. Nessuno degli anziani contagiati era stato in Cina né aveva avuto contatti con persone rientrate di recente.

Il comune di Vo' Euganeo è isolato ed è cominciato lo screening della popolazione. L'ospedale di Schiavonia, che già non accetta più pazienti, verrà svuotato nel giro di 5-6 giorni, dopo avere sottoposto a tampone pazienti e personale sanitario. In tutto vengono sottoposte a tampone circa 600 persone. Nella notte la Protezione civile ha montato all'esterno, a scopo precauzionale, 12 tende per un massimo di 96 posti a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico.

Nel Lodigiano paesi blindati e stazioni chiuse. Un caso a Cremona

Non è chiaro se i 3 casi nel Padovano siano collegabili al focolaio di epidemia nel Lodigiano, dove resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Codogno il 38enne considerato finora il "paziente zero". Da lui sarebbe partita una serie di contagi nella zona, allargati fino al Cremonese: in tutto risultano 27 le persone finora positive al coronavirus in Lombardia, ma è probabile che il dato aumenti poiché sono centinaia i sottoposti a screening, tutti coloro che sono venuti a contatto con gli infetti.

Un caso si registra anche all'ospedale di Cremona, un ricoverato in Pneumologia: stamani il Pronto soccorso è stato chiuso, il sindaco ha deliberato la chiusura delle scuole e raccomandato di chiamare il 112 in caso di sintomi, evitando di andare all'ospedale. Il paziente è di Sesto ed Uniti, comune di poco più di 3mila abitanti alle porte di Cremona.

E salgono a 10 i comuni del Lodigiano "blindati" per coronavirus, per un totale di 40mila persone, con scuole e locali pubblici chiusi, manifestazioni cancellate: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo,Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Chiuse le stazioni ferroviarie di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo. Scuole chiuse anche nel Piacentino, fermi i tornei sportivi.

Per la quarantena dei contatti diretti dei contagiati, nel caso in cui non fosse effettuata al domicilio, sono state individuate due strutture su Milano e Piacenza per 150-180 persone in totale.

Rientrati 19 italiani della nave in quarantena in Giappone

È atterrato alle 6.37 all'aeroporto di Pratica di Mare il velivolo dell'Aeronautica militare con i diciannove italiani provenienti dal Giappone. I connazionali, dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti per la quarantena al Centro Sportivo dell'Esercito alla Cecchignola.

Cina, le vittime sono finora 2.345. Altre 15 nel mondo

I decessi dovuti al coronavirus Covid-19 sono aumentati a 2.360, inclusi 2.345 decessi nella Cina continentale. È quanto ha confermato Commissione sanitaria cinese, Finora la provincia di Hubei ha riportato 2.250 morti.

Il numero totale di casi confermati è aumentato a oltre 77mila. La Cina ha riferito di 76.288 casi confermati mentre 11.477 sarebbero in gravi condizioni. Anche il numero totale di ricoveri è aumentato a oltre 20.800.

Boom di casi in Corea del Sud. Il Paese ha confermato altri 87 contagi, la maggior parte della zona di Daegu, portando il totale a 433 positività accertate.