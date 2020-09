Con 1.912 nuovi positivi l'Italia segna il picco di contagi in 24 ore nel post-lockdown - Ansa

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.912 nuovi casi e 20 morti. il dato che emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute segna il record di nuovi positivi in 24 ore nel post-lockdown. I tamponi restano su livelli molto alti, oltre i 107 mila. Ieri i nuovi casi di coronavirus erano stati 1.786 e i decessi 23. Dall'inizio dell'epidemia, in Italia sono stati registrati complessivamente 306.235 casi e 35.801 decessi. Gli attualmente positivi sono cresciuti di 938 unità arrivando a 47.718, i guariti sono 222.716 (+954). Anche oggi non ci sono regioni a zero casi quotidiani: per nuovi positivi trovati guida la Lombardia con 277 davanti alla Campania con 253 e al Lazio con 230. I pazienti in terapia intensiva invece calano di due unità. da 246 a 244. I ricoverati con sintomi sono 2.737 (+6), quelli in isolamento domiciliare 44.737.



​Dalla riapertura già 75 scuole chiuse per il virus

Sono più di 400 le scuole già colpite da almeno un caso di Coronavirus e 75 sono state chiuse. Il dato, riportato dal quotidiano Il Sole 24 ore, evidenzia come in cima ci siano gli istituti di Lombardia , Emilia Romagna, Toscana e Lazio. I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto sono membri del personale. In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi. A taranto, a causa di un caso positivo nella scuola "Frascolla", le lezioni in quest'istituto comprensivo - che sarebbero dovute iniziare lunedì - sono rinviate al 7 ottobre. Isolamento domiciliare invece per gli alunni e il personale docente di una classe della scuola secondaria superiore "Romagnosi" di Piacenza, per un totale di circa 40 persone. Il provvedimento "si è reso necessario - spiega l'Ausl piacentina - perchè uno degli studenti è risultato positivo al tampone, al quale si era sottoposto su indicazione del proprio medico per sintomi".

​La Liguria nella lista rossa della Svizzera

La Svizzera ha incluso la Liguria - insieme a Gran Bretagna, Portogallo, Belgio - nell'elenco degli Stati e Regioni a rischio elevato di contagio da coronavirus. Chi entra in Svizzera da uno dei paesi e regioni nell'elenco (che entrerà in vigore tra tre giorni) dovrà passare dieci giorni in quarantena. In totale 59 zone sono ora soggette all'obbligo di quarantena, secondo l'elenco aggiornato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La lista include anche Danimarca, Irlanda, Islanda, Slovenia, Ungheria e Marocco, i territori della Bretagna e i land Alta e Bassa Austria.

​Multe di mille euro per chi non indossa la mascherina all'aperto in Campania

"Ci sarà un periodo di 24/48 ore di tolleranza" nei confronti di chi non porta la mascherina, poi le forze dell'ordine "dovranno partire con le contravvenzioni di mille euro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, su Facebook. "Per spiegare meglio la necessità di indossare la mascherina - ha proseguito il governatore neo eletto - vi ricordo che oggi abbiamo più contagi rispetto ai mesi di marzo, aprile e maggio. Si è aperto tutto e la Campania è a rischio perché ha un'alta densità abitativa".