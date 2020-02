Reuters

Sono 17 i morti e 650 le persone positive al coronavirus nella settimana che ha sconvolto l'Italia. Aumentano i contagi ma restano circoscritti Il numero dei positivi sale e raggiunge quota 650, le vittime sono 17 confermando l'atteso trend in aumento.

Nel dettaglio: Lombardia (403 e 14 morti), Veneto ( 111 e 2 morti), Emilia Romagna (97 e 1 morto), Liguria (19) Sicilia (4), Lazio, Campania e Marche (3), Toscana e Piemonte (2), Alto Adige, Abruzzo e Puglia (1).

Una buona notizia è che cresce già il numero delle persone giudicate guarite (45) e dopo pochi giorni, come i 3 turisti lombardi in vacanza a Palermo scoperti martedì notte e negativi dopo 48 ore. E dei 650 contagiati, meno della metà (304) sono in ospedale, 284 sono seguiti a casa, 62 non sono neanche monitorati. I ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano hanno isolato da quattro pazienti di Codogno il ceppo italiano del virus, uno strumento in più nel lavoro di ricerca di un vaccino contro il coronavirus. È una fonte di dati preziosa per conoscere le caratteristiche molecolari del virus, indispensabili per mettere a punto farmaci mirati e vaccini.



E' un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio il primo contagiato dal nuovo coronavirus in Nigeria. Lo ha annunciato il ministero della Saluta nigeriano precisando che "il paziente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti".



L'Olanda ha annunciato il primo caso di contagio da coronavirus. Lo riporta la Bbc. Si tratta di una persona a Tilburg, nel sud, che era rientrata da poco dal nord Italia.

La Bielorussia ha annunciato il suo primo caso di contagio da coronavirus. È uno studente iraniano rientrato la settimana scorsa passando per l’Azerbaigian. il ministero della Salute ha precisato che le sue condizioni sono «soddisfacenti» e ha annunciato che d’ora in avanti saranno sottoposti a controlli tutte le persone in arrivo dall’Italia, dall’Iran e dalla Corea del Sud oltre che dalla Cina.



La Nuova Zelanda ha confermato il primo caso di Covid-19 nel Paese. Si tratta di un uomo di 60 anni arrivato mercoledì dall’Iran e attualmente ricoverato nell’ospedale di Auckland, come ha spiegato il ministro della Sanità neozelandese David Clark. La Nuova Zelanda aveva annunciato una serie di misure restrittive per contenere la diffusione del nuovo coronavirus, alcune delle quali riguardavano i viaggiatori dall’Iran.

In Cina ieri le vittime sono state 29 ed è il livello più basso registrato da quasi un mese.



In ventiquattro ore i casi di conosciuti di coronavirus in Francia sono passati da 18 a 38, ha annunciato nella ormai consueta conferenza stampa serale il ministro della Sanità, Olivier Véran. Gli altri controlli in corso «potrebbero fare evolvere ulteriormente il bilancio», ha aggiunto il ministro.