Sono 401 i casi di coronavirus in più rispetto a ieri in Italia, quando si erano registrati 384 nuovi casi. Un leggero aumento dei contagi che porta il totale delle persone che hanno contratto il virus a 249.204. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 6 morti e 347 guariti.

A livello nazionale, si osserva complessivamente un "aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente: l'aumento è soprattutto in persone asintomatiche". Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.



Il tasso di contagi per 100 mila abitanti degli ultimi 14 giorni in Italia è tra i più bassi dell'Ue. È quanto risulta dai dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L'Italia ha registrato 6,2 contagi per 100 mila abitanti; la Germania 11,7; la Gran Bretagna 14,3; la Francia 23,4; la Spagna 81,4; la Romania 84,4.



Le Regioni



Fa un balzo in avanti (+58) il numero dei casi positivi al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo registra il bollettino regionale, che porta il totale dei contagi a 20.352. Non vi è alcun decesso. Aumentano rispetto a ieri anche le persone attualmente positive (1.097, +30) e quelle poste in isolamento, che sono 4.071, +355 in 24 ore, di cui 104 (+29) contagiate. Stabile invece la situazione clinica, con 8 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 122 nei reparti ordinari, di cui 36 positivi.



Mentre in Lombardia sono 118 i nuovi casi di Coronavirus, un numero maggiore rispetto alla settimana precedente ma comunque in calo se confrontato con i dati di ieri (138). Di questi nuovi contagi 18 sono debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano della regione, i decessi sono 5, così come il giorno precedente. I ricoveri non in terapia intensiva salgono di 4 unità a 168, mentre nessun nuovo ingresso si registra in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 8.979. I guariti/dimessi sono in deciso aumento 74.080 (+208) di cui 72.634 guariti e 1.446 dimessi.

In provincia di Milano si sono registrati 16 nuovi casi, di cui 7 a Milano città; in quella di Bergamo: 22; 12 in quella di Brescia: 5 in quella di Como; 6 in quella di Cremona; 7 in quella di Lecco; 5 in quella di Pavia; 4 in quella di Varese; un solo caso nella provincia di Monza e Brianza. In provincia di Lodi e Sondrio non si sono registrati nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore.



Sono 9 i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle Marche nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1.439 tamponi complessivamente testati, dei quali 558 nel percorso per le nuove diagnosi, 666 nel percorso guariti e 215 per il maxi screening incorso tra gli abitanti di Montecopiolo, dove è stato individuato un focolaio attivo. Proprio nel comune del Pesarese sono stati individuati 3 positivi, altri due sempre in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Ancona e altri 2 da persone non residenti nelle Marche.



Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 8.744. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 865, mentre il numero totale di guariti è di 6.886. Sono attualmente positive 993 persone, 185 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 8 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 800.