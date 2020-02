Piazza del Duomo a Milano deserta - Ansa

Quando finirà l'emergenza e si potrà tornare alla quotidianità solita in Lombardia? In pratica: quando riapriranno le scuole e Milano tornerà quella di sempre, con un sospiro di sollievo per genitori, commercianti e chiunque abbia un'attività? Le immagini della città deserta, da Piazza Duomo ai Navigli, hanno fatto il giro del mondo. La risposta può darla solo il governatore lombardo, Attilio Fontana, che ha emanato d'urgenza quell'ordinanza domenica scorsa, valida per tutta la regione con restrizioni particolari nell'"area rossa" del Lodigiano. Ma a lui, a sua volta, gli elementi per la risposta possono darli solo le autorità sanitarie, con i dati sul contagio. L'isolamento è utile e va portato avanti, almeno per un'altra settimana? Oppure è una misura eccessiva, solo dannosa per l'economia e le famiglie? Oppure ancora: missione compiuta, l'isolamento è stato utile ma non serve più?

Lui, Attilio Fontana, ieri sera si è fatto filmare su Facebook con la mascherina. Una sua stretta collaboratrice, ha annunciato Fontana, è in ospedale positiva al coronavirus. Non è grave, dovrebbe rimettersi presto. Ma per precauzione lui ha fatto il tampone, in prima battuta negativo, e si è messo in autoisolamento per due settimane. Sanificati gli uffici della Regione.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel video pubblicato su Facebook in cui si mette la mascherina - Ansa

Dovranno raddoppiare la settimana di "sacrifici" anche i lombardi? I commercianti scalpitano, i genitori tremano (all'idea di scuole ancora chiuse). Ma per revocare l'ordinanza «dobbiamo capire che il trend di diffusione rallenta e magari si blocca. Quando avremo riscontri positivi in questo senso, ci daranno il via libera ad attuare o revocare le misure» ha risposto Fontana stamani su Rai Radio1. Aggiungendo: «Siamo i primi a volerle ridurre, perché siamo i primi a sapere che sono un danno. Se potessi annullarle fra un'ora, lo farei». Sulle scuole, in particolare, ha spiegato che la decisione sarà presa nel fine settimana, non prima. «Voglio essere ottimista, spero ci sia una regressione della diffusione» del virus, ha proseguito Fontana. «Sono solo preoccupato che i miei cittadini possano percepire negativamente questa situazione. Sull'esito positivo della vicenda non ho dubbi».

Oltre 520 i contagiati, cambiato il criterio per il tampone

Sono 528 i contagiati in 10 regioni d'Italia, con 14 decessi (dati della Protezione civile, si attende la conferma dell'Istituto superiore di sanità) e 42 guariti (37 in Lombardia). Dei 474 assistiti, 37 sono in terapia intensiva, 159 ricoverati con sintomi e 276 in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati in totale 11.085 tamponi. L'Istituto superiore di sanità ha esaminato finora 282 casi di tampone positivo e li ha confermati tutti.

Un primo caso positivo al test si è avuto anche in Abruzzo: è un turista della Brianza per il quale sono attesi altri esami.

In Lombardia, 4 pazienti ricoverati a Cremona si sono aggravati e sono stati trasferiti al Niguarda di Milano. Restano all'ospedale di Cremona circa 50 dei 130 ricoverati per Covid-19 in Lombardia «perché anche tutta l'area del Lodigiano gravava su quell'ospedale» ha spiegato stamani l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.

In Emilia-Romagna i casi salgono a 97: 63 a Piacenza, 18 a Modena, 10 a Parma, tutti riconducibili al focolaio lombardo, e sei a Rimini. Nessuno dei nuovi pazienti è in terapia intensiva, dove invece rimangono i tre di ieri (uno all'ospedale di Piacenza e due a Parma).

È cambiato intanto il criterio per fare i tamponi: vengono effettuati solo a chi presenta sintomi o è stato a contatto con persone risultate positive. Walter Ricciardi dell'Oms (Organizzazione mondiale della salute), neo consigliere del ministro della Sanità, ha spiegato: «Chi ha dato l'indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato». Scuole chiuse per tre giorni anche in Campania.

Trump: bloccare i voli dall'Italia? Vediamo cosa succederà

È ancora troppo presto per gli Stati Uniti decidere eventuali restrizioni ai viaggi dall'Italia e dalla Corea del Sud. «Ora non è il momento giusto. Al momento giusto potremmo farlo, vedremo cosa succede. Intanto monitoriamo gli arrivi dalle aree infette», ha affermato Donald Trump, ammettendo comunque che il nostro Paese, così come altri, sta incontrando «difficoltà» con l'emergenza coronavirus. Mentre il presidente parlava alla Casa Bianca si diffondeva la notizia del primo caso di coronavirus negli Stati Uniti con origini non accertate: è in California, e la persona non è stata all'estero né a contato con ammalati. Potrebbe essere il primo segnale della diffusione del virus negli Usa, dove finora i casi sono solo 15, di cui solo uno ancora ricoverato in ospedale.

La nave da crociera italiana può attraccare in Messico

Una trentina di abitanti dell'isola messicana di Cozumel ha protestato questa notte contro la decisione di autorizzare la nave da crociera Msc Meraviglia ad attraccare nel porto dopo che la Giamaica e le isole Cayman l'avevano respinta per paura del coronavirus. La compagnia ha assicurato che a bordo della nave, con 4.580 persone a bordo, non c'è neanche un caso di Covid-19. Il sindaco di Cozumel ha annunciato che a bordo salirà un'equipe di ispettori sanitari.