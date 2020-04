Il premier Giuseppe Conte - Ansa

Alle 20.20 di domenica sera la tanto attesa conferenza del premier Giuseppe Conte per la Fase 2, la riapertura progressiva di tutte le attività in Italia.

E' probabile che non sarà ancora diffuso il testo definitivo del Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri), atteso invece nella notte o domani mattina. Domenica pomeriggio si è svolta una cabina di regia tra il premier Conte con i ministri Speranza e Boccia, le Regioni e gli Enti locali, terminata alle 18. Da ciò che è trapelato, si tratterà di una Fase 2 piuttosto cauta, anche rispetto a tante ipotesi circolate nei giorni scorsi. Per i negozi, ad esempio, è quasi sicuro che non ci sarà nessuna riapertura per i negozi che rientrano nelle categorie già stoppate nella fase 1 - a partire dal 4 maggio. Da quella data al via solo manifattura legata all'export, i cantieri e il commercio all'ingrosso legato a questi due comparti.

Sul commercio a dettaglio, si apprende ancora, il governo ragionerà nei prossimi giorni. Una possibile data di riapertura per il commercio al dettaglio, che tuttavia resta un'ipotesi priva di alcuna conferma ufficiale, è quella del 18 maggio. Prorogato, anche, il lockdown per parrucchieri e centri estetici.

Tra le misure più attese, la riapertura ai fedeli delle Messe, con tutte le garanzie di sicurezza e di distanziamento delle persone. A quanto si rileva dalle agenzie di stampa, che riportano fonti della maggioranza, il governo va verso il prolungamento

delle misure di restrizioni per le Messe anche dopo il 4 maggio. Del resto questa soluzione era sembrata trasparire nella risposta data dallo Stesso Conte in un'intervista pubblicata questa mattina da Repubblica: "Abbiamo sollecitato al Comitato tecnico-scientifico l'indicazione di nuove regole per le cerimonie religiose. Auspichiamo di poter venire incontro all'esigenza, fondamentale per i credenti, di accostarsi ai sacramenti". Parole che non sembrano preludere a una decisione imminente.

Dal 4 maggio verrebbe dato il via libera ai funerali, seppur con un numero ridotto di persone. I funerali nella fase due potranno essere celebrati ma verrà prevista la presenza dei soli familiari e, secondo alcune fonti di agenzia, con un massimo di 15 persone.

Proprio oggi, nella sua omelia (QUI) a Perugia il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, aveva rivolto una supplica: «Signore noi abbiamo bisogno di te! Dei tuoi gesti e delle tue parole: speriamo di poter tornare presto a celebrare l’Eucarestia! Te lo chiediamo col cuore». E nella lettera settimanale alla comunità diocesana di Perugia, il cardinale aveva osservato che "è arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di più persone nei luoghi pubblici». Il porporato aveva tenuto a ribadire anche la propria gratitudine al governo, nella persona del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per la «sintonia» con cui si sta procedendo verso il nuovo periodo, a partire dal 4 maggio. Una sintonia manifestata dalla ministra anche nell’intervista ad Avvenire in cui aveva annunciato che «in considerazione di un quadro sanitario in parziale miglioramento, sono allo studio del governo nuove misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto».

La stessa titolare del Viminale aveva anche definito «continui e proficui» i contatti con la Cei in vista dei prossimi provvedimenti: «Proporrò al governo, in vista della fase di graduale riapertura, di compiere un passo concreto: dobbiamo poter tornare a celebrare i funerali, seppure alla presenza soltanto degli stretti congiunti». Il tutto, però sempre nel rispetto della opportuna prudenza.

Le altre decisioni: mascherine obbligatorie solo al chiuso

Le mascherine nella fase 2 saranno obbligatorie solo negli spazi chiusi. È questa l'indicazione arrivata dal governo durante la cabina di regiaì alla presenza del premier Conte, dei ministri Boccia e Speranza, delle Regioni e degli Enti locali. Lo stesso presidente del Consiglio Conte avrebbe sottolineato che su questo tema c'è grande attenzione. Il governatore della Sicilia Musumeci, altri presidenti di Regione e i sindaci avrebbero sottolineato la preoccupazione per la mancanza di dispositivi sanitari. La proposta di rendere obbligatorie le mascherine solo negli spazi chiusi, avrebbe sottolineato il governo, è arrivata proprio dal

comitato tecnico-scientifico.

Jogging a 2 metri di distanza

Sarà possibile tornare a correre nella Fase 2 ma occorrerà rispettare il vincolo dei due metri di distanza. I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore. Per quanto riguarda gli sport di squadra e la ripresa degli allenamenti non sarebbe stata comunicata una data specifica ma si sarebbe sottolineato che ci saranno disposizioni di garanzia in accordo anche con il Coni.

Autocertificazione solo per muoversi fuori Regione

L'autocertificazione non dovrebbe essere più necessaria per gli spostamenti locali, ma solo se si esce dalla propria Regione ma il modulo potrebbe cambiare.