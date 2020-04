Esami sierologici in provincia di Milano - Reuters

Dopo sei giorni di continua diminuzione, torna a salire il numero degli attuali contagiati, più 256 (ieri meno 680). I nuovi contagi in termini assoluti, cioè “al lordo” di decessi e guariti, sono 2.324 (venerdì 3.021 e ieri 2.357), quasi il 40% è in Lombardia. Risale anche il rapporto fra tamponi effettuati e positività riscontrate, al 4,7 (ieri al minimo, 3,6%). E proprio i tamponi effettuati sono 49.916 (62.447 venerdì e 65.387 ieri).

L’aggiornamento quotidiano della Protezione civile racconta anche del numero dei morti a 260 (lunedì 454, martedì 534, mercoledì 437, giovedì 464, venerdì 420 e ieri 415) e non scendeva i 300 da oltre un mese (sono in tutto 26.644 dall’inizio della pandemia).

Dunque invece sale il totale degli attuali positivi accertati, 106.103 (107.699, giovedì 106.848, venerdì 106.527e ieri 105.847), appunto 256 in più rispetto a ieri. I ricoverati nelle terapie intensive scendono a 2.009 (giovedì 2.267, venerdì 2.173 e ieri 2.102). Sono ricoverate in reparti ordinari 21.372 persone (giovedì 22.871, venerdì 22.068 e ieri 21.533), altro calo, meno 161. Mentre si trovano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi 82.722 persone (ieri 82.212), cioè il 78% degli attuali positivi (come ieri). Infine, i guariti e i dimessi sono 1.808 (giovedì 3.033, venerdì 2.922 ieri 2.622), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 64.928.

La Lombardia ricalca abbastanza il dato di ieri e anche, rispetto al dato nazionale, la forte diminuzione di decessi. Sono 920 i nuovi contagi (giovedì 1.073, venerdì 1.091 e ieri 713), dei quali 463 (venerdì 412 e ieri 219) in provincia di Milano. I morti sono 56 (giovedì 200, venerdì 166 e ieri 163), mai così pochi dal 7 marzo, il totale dei decessi arriva a 13.325.

Nel Lazio “oggi registriamo 85 nuovi casi di positività - l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%”, mentre a Roma città “da due giorni non si registrano decessi.” Nelle altre Regioni, i casi attualmente positivi 15.519 in Piemonte, 12.341 in Emilia Romagna, 9.138 in Veneto, 6.069 in Toscana, 4.573 nel Lazio, 3.480 in Liguria, 3.308 nelle Marche, 2.937 in Puglia, 2.924 in Campania, 2.107 in Sicilia, 2.068 in Abruzzo, 1.682 nella Provincia autonoma di Trento, 1.248 in Friuli Venezia Giulia, 994 nella Provincia autonoma di Bolzano, 797 in Calabria, 783 in Sardegna, 296 in Umbria, 254 in Valle d’Aosta, 219 in Basilicata e 200 in Molise.