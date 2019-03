il vescovo Corrado Pizziolo, presidente di Caritas Italiana

Una sfida culturale da vincere. Da domani fino a giovedì 28 marzo Scanzano Jonico, diocesi di Matera-Irsina, ospiterà il 41° Convegno nazionale delle Caritas diocesane "Carità è cultura", quasi una provocazione di questi tempi. Collocato nell’anno di Matera capitale europea della cultura, l’appuntamento propone un confronto fondamentale per dare - o restituire - speranza alle comunità riscoprendo la dimensione "educante" della carità, con un rinnovato investimento in formazione e cultura. Oltre 500 i delegati delle Caritas delle diocesi italiane iscritti. Alle 16 apre la preghiera guidata dall’arcivescovo di Potenza Salvatore Ligorio, presidente della Conferenza episcopale della Basilicata, cui farà seguito la prolusione del vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo, presidente di Caritas Italiana dallo scorso gennaio, e la testimonianza di Giuseppe Savagnone, direttore dell’ufficio di Pastorale della cultura della diocesi di Palermo. La seconda giornata partirà martedì con la relazione del Vicario Apostolico di Anatolia Paolo Bizzeti seguita dalla testimonianza di suor Michela Marchetti, direttrice di Udite Agar, centro antiviolenza su donne e bambini di Crotone. Quindi via ai tavoli di confronto che proseguiranno mercoledì. La giornata conclusiva ospiterà la tavola rotonda con i direttori di Avvenire Marco Tarquinio e dell’Espresso Marco Damilano, il vaticanista e scrittore Gian Franco Svidercoschi e un giovane immigrato, Ansou Cisse. Quindi le conclusioni del direttore di Caritas Italiana don Francesco Soddu. La celebrazione eucaristica finale sarà presieduta dal vescovo di Tursi-Lagonegro Vincenzo Orofino.