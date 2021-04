Lapresse

Sono 13.844 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.074. Sono invece 364 le vittime in un giorno (ieri 390). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva: sono 3.076 (-75), con 155 ingressi giornalieri. Netto calo anche dei ricoverati in area non critica con -471 pazienti per un totale di 22.784.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.095), seguita da Campania (+1.881), Sicilia (+1.288), Lazio (+1.161), Puglia (+1.141) e Veneto (+1.094). Il totale dei contagi sale a 3.904.899. I guariti sono 20.552 (ieri 22.453), per un totale di 3.311.267.

Ancora giù il numero delle persone attualmente positive, 7.080 in meno (ieri -10.774): i malati attivi sono ora 475.635. Di questi, 449.775 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Prosegue in Lombardia il calo dei ricoverati. In terapia intensiva sono 667, 8 in meno di ieri; negli altri reparti ci sono 4.522 pazienti Covid, 117 in meno in 24 ore. In Campania, nel giorno in cui tutti gli ultraottantenni hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, cala la pressione sulle terapie intensive, con 144 posti occupati (-9) mentre salgono di dieci unità i ricoverati Covid in degenza ordinaria, ben 1.534.