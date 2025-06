I parenti del piccolo Adam a Linate. La sorella della mamma, con il cappellino nero. - Lucia Bellaspiga

Aeroporto di Linate, Sezione militare. È ormai tarda sera quando i due bianchi occhi sgranati dell'aereo militare italiano atterrano sulla pista con il loro carico di vite da ricostruire qui in Italia. A bordo c'è Adam, l'unico bambino sopravvissuto alla strage che si è portata via a Gaza i suoi 9 fratellini. Con lui c'è sua mamma Alaa, pediatra all'ospedale di Gaza, la donna che ha scelto l'Italia per curare il suo unico figlio. Sulla pista in attesa da ore il ministro degli Esteri Tajani e l'assessore al Welfare della Lombardia Bertolaso. Ma anche la sorella di Alaa, venuta dal Canada: non si vedono dal 2013, conoscerà questa sera Adam, non ha mai conosciuti i suoi fratelli.

Anche i giornalisti sono rimasti assiepati per molte ore in attesa dell’aereo che porta in Italia Adam al-Najjar, 11 anni, il sopravvissuto della nidiata di 10 fratellini uccisi nel raid israeliano del 23 maggio. Con lui viaggiano altri palestinesi bisognosi di cure, altri bambini, e in passato ben 130 piccolini sono già stati accolti negli ospedali italiani… ma per Adam è diverso, per Adam la folla di giornalisti non demorde.

Atterra finalmente l’Hercules dell’Aeronautica Militare e allora scenderà il ben strano carico umano fatto di bambini bendati, lettighe, flebo, madri velate, subito accolti al riparo delle tante ambulanze schierate. Con Adam, che porta il nome del primo uomo creato da Dio (l’inizio della vita su questa terra) viaggia sua madre Alaa, medico pediatra all’ospedale palestinese di Nasser: era di turno in corsia quel maledetto 23 maggio, era andata al lavoro lasciando i dieci figli al collega e marito Hamdi, quando all’ospedale Nasser vide arrivare ambulanze e tanti morti, anche nove dei suoi dieci figli ormai irriconoscibili. Solo di Rival, racconterà poi, ha identificato il visino, gli altri erano carbone. E dopo una settimana di agonia anche il loro papà li ha raggiunti nel paradiso di Allah, dove Alaa è sicura che Dio li abbia accolti.

E allora qui a Linate tra questi pensieri aspetti che la sagoma tozza dell'aereo militare ti scaraventi addosso questa massa di dolore “disumano” eppure creato da noi umani (la guerra non è una sventura, la guerra è decisa e voluta e cercata). E intanto che aspetti pensi: perché Adam? Che cosa vogliamo ancora da questo bambino, le cui ossa e i cui nervi verranno ricostruiti al Niguarda e che l’inferno sa già bene come sia? Perché di lui parliamo? Di quanti altri bambini dall’inizio della guerra, anzi delle guerre, abbiamo visto filmati strazianti e racconti tremendi? Che cosa – ti domandi – lo rende diverso da loro? E la risposta è agghiacciante ma inequivocabile: la quantità di morte. La morte in casa dei medici Alaa e Hamdi al-Najjar ha ucciso nove volte, e non lo ha fatto a poco a poco, non un figlio per volta, come nelle case di tanti altri palestinesi, ma tutti nello stesso istante. Come nel film i fratelli del soldato Ryan, che sono quattro e fanno più pena. Come i diciannove uccisi a Nasiriyah tutti insieme il 12 novembre del 2003, e per questo ricordati più degli altri assassinati a Nasiriyah ma uno per volta, in altre date…

L’essere in nove fratelli rende più atroce la morte di ciascuno di loro? No, certamente, ma ci costringe a fare i conti con un dolore che non sappiamo immaginare: come sarà soffrire per nove figli persi? Se perdere un figlio rappresenta il limite massimo di strazio che un cuore di madre possa sopportare, nove volte di più cosa vuol dire? Anestetizza? O fa impazzire?

L'atterraggio a Linate dell'Hercules dell'Aeronautica Militare con a bordo Adam e i piccoli pazienti - Lucia Bellaspiga

Domande senza risposta. Sappiamo solo che la dottoressa Alaa ha saputo raccogliere le forze per quell’unico bambino che le è rimasto, perché anche l’amore – se hai dieci figli – non si divide per dieci ma si moltiplica e oggi Adam lo trattiene tutto per sé. Per salvare lui la pediatra palestinese ha scelto l’Italia, perché, dice, conosce come lavorano i nostri sanitari e si fida del nostro popolo. Non è la prima, viene da pensare, visto che in questi anni i nostri reparti pediatrici sono stati scelti (o si sono offerti) per salvare la vita a piccoli pazienti dati per persi nel resto del mondo: al Gaslini di Genova, al Giovanni XXIII di Bergamo, al Bambino Gesù di Roma, al Meyer di Firenze… Dove l’Europa ha alzato le mani impotente l’Italia non ha desistito, e quei bambini colpiti da guerre e malattie rare sono stati salvati. Proprio al Giovanni XXIII di Bergamo è destinato un secondo bambino partito da Gaza insieme ad Adam ma molto più grave di lui: non ha nove fratellini uccisi, ma lesioni agli organi interni e traumi in tutto il corpicino. Al Policlinico di Milano sarà invece curato il terzo dei tre piccoli palestinesi in arrivo a Linate e accolti dalla Lombardia, ha diverse fratture e i polmoni lesionati…

La zia di Adam con Bertolaso - Lucia Bellaspiga

Il ministro degli Esteri Tajani ha assicurato: “L’Italia, da qualsiasi parte arriveranno in futuro bambini vittime delle guerre, li curerà sempre. Ne abbiamo già accolti 130 e continueremo. Di quelli in arrivo oggi, i tre ospedali lombardi si occuperanno dell’accoglienza anche per i familiari. Ci sono infermieri e medici palestinesi che parlano l’arabo e che faranno da mediatori linguistici”. Come condizione per accettare il trasferimento in Italia, la dottoressa Alaa ha chiesto di essere accompagnata da Nasual, sorella del marito morto, e dai suoi figli, quel che le resta di una grande famiglia.

Saranno i medici italiani a ridare un futuro ad Adam, che sa di essere rimasto solo e desidera tornare a scuola, simbolo di quella normalità che in tempi di pace diamo per scontata ma nelle guerre, come nelle pandemie, diventa nostalgia di speranza. E lei? Vive per Adam e si affida a Dio, senza il quale – afferma da giorni – non saprebbe reggere. La tragedia che è precipitata dal cielo sulla sua casa, infuocandola come un castigo di Dio, è troppo immensa che non pensare che dietro ci sia un disegno più grande di cui fidarsi. Questo afferma, con parole che a noi paiono evangeliche, come il perdono che questa donna addirittura ha chiesto per essere partita da Gaza, “mi dispiace partire – ha detto dal Tg della Rai giorni fa –, lascio tante altre persone che stanno male, ma Adam è quello che mi resta, spero di essere perdonata. Voi però non dimenticate gli altri”. L'assessore Bertolaso ci parla più da medico che da politico: "Sono situazioni gravi, certamente se c'è li avessero affidati giorni fa sarebbe stato meglio, abbiamo provato anche ad accogliere il padre ma non abbiamo fatto in tempo".

È tarda sera, i bambini di Gaza sono qua. La cronaca lascia il post all'emozione. Forza Adam, con i tuoi piccoli compagni di viaggio, che da stasera vi accolga un mondo di pace e che voi sappiate dare un senso alla follia dei grandi. Che voi cresciate diversi da loro. Che nel cuore, quando penserete agli adulti, voi ricordiate gli occhi del chirurgo italiano che vi curerà il corpo ma prima ancora l’anima. Abbiate ancora fiducia, nonostante noi, contagiatelo voi questo mondo con il bene di cui sarete capaci. Voi.