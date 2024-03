Marco Marsilio confermato governatore dell'Abruzzo - Ansa

Non c’è il colpo del ko. Non c’è una nuova clamorosa vittoria del centrosinistra. All’alba tutto sembra molto chiaro. In Abruzzo vince il centrodestra. I numeri raccontano una vittoria netta, Marco Marsilio, il governatore uscente figlio della destra romana e da sempre amico di Giorgia Meloni è al 53.5 per cento. Luciano D'Amico, il figlio della montagna, l’uomo di cultura che ha provato con una coalizione che univa tutte le opposizioni a dare la spallata a Giorgia Meloni si ferma al 46.5. E quel distacco nelle ore che seguono non sale e non scende.

Lo sfogo privato di Meloni



È un divario troppo profondo per immaginare clamorosi ribaltoni. Lo spoglio va avanti veloce. Alle 5 di mattina quando i due terzi dei voti sono stati conteggiati Giorgia Meloni si sfoga nelle telefonate più private: «ci davano per finiti e invece siamo ancora in piedi, ancora forti». Marsilio proclama la vittoria. «La mia conferma è una pagina di storia». Una pausa leggera. «E il campo largo non è il futuro». Sono momenti di entusiasmo. L’incubo di un’altra Sardegna è cancellato. Marsilio pensa alla premier. «É andata a dormire felice».

I primi dati sulle liste

I primi dati sulle liste ancora tutti da confermare e da leggere raccontano Fratelli d’Italia nettamente primo partito sopra il 24 per cento e di un nuovo passo falso della Lega di Salvini quasi doppiata da Forza Italia. Nel centrosinistra il Pd è il primo partito ma i 5 stelle vanno male eil terremoto che poteva esserci non c’è.

Meloni non cade. Anzi. Ora pensa all’effetto Abruzzo sulle europee di giugno. Ora è tentata di correre nella regione del Gran Sasso per fare festa. Ora pensa di dare un nuovo colpo al centrosinistra in Basilicata. La premier questa volta ha vinto. Ma la nuova caduta di Salvini rischia di creare problemi. Che succederà nella Lega i prossimi giorni? Basterà la vittoria di Marsilio a evitare un processo a Salvini che in verità è già cominciato? I due governatori del Carroccio Zaia Fedriga e il presidente della Camera Fontana osservano in silenzio ma nel partito sale l’idea di un triunvirato al timone.

Campo largo tradito da affuenza e flop M5S

Il campo largo qui in Abruzzo era riuscito a diventare larghissimo con Renzi e Calenda. Ma non è bastato. E ora? Elly Schlein resta «testardamente unitaria» perché sia lei che Conte sanno che solo con una coalizione capace di unire tutte le opposizioni si può vincere. Eppure la caduta del Movimento 5 stelle complica tutto. E le divisioni in Basilicata chiamata a votare il 21 e 22 aprile rischiano di dare un nuovo colpo alle speranze di unità. È una notte infinita. D’Amico forse tradito dall’affluenza che si ferma al 52 per cento (un punto in meno rispetto alla passata tornata) accetta la sconfitta. Sono felice più di così davvero non potevo fare, ripete agli amici con cui ha atteso i risultati cucinando. Si, sono felice perché questo voto almeno ha restituito centralità all’ Abruzzo.