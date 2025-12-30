Pnrr, ricevuto il pagamento dell'ottava rata

«Oggi l'Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell'ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva dell'1 dicembre scorso sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. «Nella stessa giornata, l'Italia ha trasmesso alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro. La richiesta segue i lavori della Cabina di regia Pnrr del 22 dicembre, durante i quali è stato verificato il conseguimento di 50 obiettivi, suddivisi in 34 target e 16 milestone, comprendenti riforme e investimenti strategici per sostenere la crescita economica e sociale dell'Italia», afferma ancora la nota.