La Quaresima, guardarsi dentro con gli occhi dell’anima

Viviamo nell’epoca della trasformazione permanente. “Cambio di look”, corpo da scolpire, diete, chirurgia estetica, corsi di self-improvement che promettono versioni “migliorate” di noi stessi. Tutto è orientato verso l’esterno, verso ciò che appare. Tutto parla di un desiderio antico ̶ cambiare, migliorare, diventare finalmente ciò che si vorrebbe essere. Eppure, in tanta febbre di trasformazione, qualcosa resta immobile: l’interno. Il cuore. Ciò che siamo davvero. La seconda domenica di Quaresima ci consegna il Vangelo della Trasfigurazione. Pietro, Giacomo e Giovanni salgono su un alto monte con Gesù. E lì accade qualcosa che i loro occhi non erano preparati a vedere: il volto di Gesù diventa sfolgorante come il sole, le sue vesti bianche come la luce. Una voce dal cielo dice: «Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17,5). Non contemplare, non fermare, ma ascoltare. La visione è una direzione da seguire. La trasfigurazione non è la meta, è la promessa della meta. Non è un make-over. Non è un lifting. È una rivelazione: ciò che era già lì - la gloria del Figlio - finalmente si mostra. In Cristo vi è identità di parola e luce: è ascoltato e illumina.

Agostino di Ippona conosce bene la seduzione del cambiamento esteriore. Da giovane è stato sedotto dalle bellezze sensibili ̶ i corpi, i suoni, le forme - convinto che la felicità stesse là fuori, nel mondo visibile. Lo racconta lui stesso nelle Confessioni, con lucidità: «Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e io non ero con te» (Confessioni, 10, 27.38). La svolta avviene quando Agostino, grazie alla lettura dei libri neoplatonici, compie un gesto insolito per chi è abituato a cercare la felicità fuori di sé: rientra in se stesso. «Ammonito da questi scritti a rientrare in me stesso, entrai nell’intimo del mio cuore e sotto la tua guida... vi entrai e scorsi con l’occhio dell’anima, sopra la mia intelligenza, una luce immutabile» (Confessioni 7, 10.16). Non è la luce del sole. Non è la luminosità di uno schermo. Non è l’abbaglio di un successo: è una luce che non passa, che non dipende dallo sguardo degli altri. È la luce della verità che abita l’uomo interiore. «Ciò che per gli occhi del corpo è la luce del sole che vediamo, lo è lui [Gesù] per gli occhi del cuore» (Discorso 78.2). Agostino scopre che la conversione non consiste nel diventare “qualcun altro”, né in un miglioramento delle performance né in un restyling dell’immagine, ma in una trasformazione operata dallo Spirito Santo che ripristina nell’anima il sigillo originario, l’impronta della somiglianza divina. La conversione agostiniana non assomiglia a un programma di miglioramento, né a una costruzione del sé. È piuttosto simile a un riconoscimento. «Prima l’uomo deve essere restituito a se stesso così che a quel punto, quasi salendo un gradino, di lì si sollevi fino a Dio» (Ritrattazioni, 1, 8.3). La Trasfigurazione racconta esattamente questo. I tre apostoli non scoprono un Gesù diverso da quello che conoscono. Comprendono chi egli è davvero. La gloria che li abbaglia non è qualcosa di aggiunto dall’esterno: è l’interno che si mostra. È la verità del Figlio che finalmente può essere vista. È «luce da luce». «Luce che non è più soltanto l’interiorità di una soggettività assoluta», scrive Hans Urs von Balthasar, ma è assoluto amore. È quella «luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo» (Discorso 78.2). Quella visione non lascia indifferente chi la riceve: inquieta, mette in moto, trasforma. La reazione di Pietro è rivelatrice: «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui tre tende» (Mt 17,3). È la risposta di chi è stato toccato da qualcosa di irreversibile. Perché chi ha intravisto la luce vera non può più accontentarsi delle ombre. In questo senso, la Quaresima può essere vissuta come un tempo di trasfigurazione quotidiana. Non è un periodo di “rimessa in forma” spirituale, con qualche proposito morale e un po’ di disciplina in più. È piuttosto un cammino di rientro in sé, di purificazione dello sguardo e del linguaggio, di riapertura alla luce che ci abita. È in quel luogo interiore che avviene la trasfigurazione vera: non un miglioramento delle prestazioni, non un restyling dell’immagine, ma una trasformazione operata dallo Spirito Santo che ripristina nell’anima il sigillo originario, l’impronta della somiglianza divina. La Quaresima ci chiama ad accogliere questa luce nella vita di ogni giorno. C’è qualcosa di profondamente liberante in questa prospettiva. Non si tratta di costruire un sé migliore, ma di lasciarsi rivelare da Dio ciò che già siamo chiamati ad essere. Non si tratta di produrre una bellezza che non abbiamo, ma di riconoscere e accogliere quella che Dio ha deposto in noi fin dall’origine, e che il cammino quaresimale nella preghiera, nel digiuno, nella carità aiuta a portare in superficie.

Questa trasformazione ha un prezzo: bisogna scendere dal monte. Pietro avrebbe voluto restare sulla vetta della visione, tra le tende e la luce. Ma Gesù scende, e porta i discepoli con sé, verso la pianura, verso la folla che attende, verso Gerusalemme. La trasfigurazione non esonera dalla storia: la attraversa. Chi è stato toccato da quella luce scende trasformato, non uguale a prima. Non porta con sé una foto da mostrare, ma un fuoco che non si spegne. Il Vangelo della Trasfigurazione ci chiama a qualcosa di radicale: devi diventare te stesso. Non il sé che il mondo proietta su di te, non il sé confezionato dai social media o dalle aspettative altrui, ma il sé che Dio ha pensato nella sua eterna bellezza. Quella è la luce che ti abita. Quella è la trasfigurazione che attendi.