Legge di Bilancio, sì definitivo della Camera

Via libera definitivo della Camera alla Manovra con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, gli astenuti tre. L'approvazione della legge di Bilancio è arrivata dopo la maratona notturna e una pausa in mattinata. Sui banchi del governo erano presenti, tra gli altri, i ministri Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani, Carlo Nordio, Luca Ciriani e il viceministro Maurizio Leo.

I deputati del Pd al termine della votazione hanno alzato cartelli con la scritta "Disastro Meloni". Durante le dichiarazioni di voto, la segretaria Pd Elly Schlein ha attaccato dicendo che si tratta di «una Manovra che non si occupa dei veri bisogni primari degli italiani», perché «non mette nulla sulle bollette», ma anche che «aiuta i ricchi» e «prevede una crescita pari a zero». Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha invece ringraziato i deputati «per il lavoro svolto».

«È una Manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità». Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. «Proseguiamo nel percorso di riduzione dell'Irpef per il ceto medio, nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto a chi investe, produce e crea occupazione. Abbiamo lavorato per rendere strutturali misure già avviate e per rafforzare quelle che incidono realmente sulla vita quotidiana degli italiani, mantenendo fede agli impegni assunti. Un altro passo avanti per dare certezze alla Nazione e continuare a costruire un'Italia più solida, competitiva e capace di guardare al futuro con fiducia», ha concluso la presidente del Consiglio.