Scelte capitali, il nuovo podcast di Avvenire e Federcasse

Che si tratti di denaro, investimenti, acquisti o regali, la nostra vita è scandita e intrisa di gesti (e pensieri, spesso preoccupazioni) che hanno a che fare con l'economia. Non è una novità: l'economia da sempre è legata a filo doppio con la persona, che qui ha trovato straordinarie opportunità per mettersi in discussione e aprirsi nuove strade di crescita, non solo materiale. Dopo “La Terra del Noi”, “Scelte capitali” è il nuovo podcast di Avvenire e Federcasse (la federazione delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali e Casse Raiffeisen) che vede protagonista sempre Luigino Bruni, in dialogo con Marco Ferrando, vice direttore di Avvenire: in otto puntate l’economista, firma abituale di questo giornale, ripercorrerà la storia del pensiero economico per poi rileggerla con le lenti dell’economia civile, alla ricerca di quei valori positivi che hanno scandito da sempre la storia dell’umanità . Un modo non solo per capire il passato, ma anche per immaginare strade alternative – e sostenibili - per il presente e il futuro.

A partire da domani, Scelte capitali verrà pubblicato ogni martedì sul sito di Avvenire e sulle principali piattaforme di streaming audio. In questa prima puntata il viaggio virtuale parte dalla Bibbia, e in particolare all’Antico testamento. In tutte le Scritture, infatti, di economia si parla molto: contratti, denaro, scambi, prezzi e salari scandiscono il racconto sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. Il podcast di Avvenire e Federcasse parte dalla struttura dell'alleanza fra Dio e il popolo eletto, che può essere letta come un contratto che guarda e conduce alla Promessa, una nuova dimensione fatta di felicità, fecondità, ricchezza. Passando in rassegna il Vecchio testamento con le sue molte figure iconiche sono molte le sfumature economiche che emergono tra i profeti e i protagonisti della storia dell’Alleanza, e due in particolare: Giobbe e Geremia.