Salvatore Veca - Fotogramma

Salvatore Veca, uno dei più importanti filosofi italiani, presidente onorario della Fondazione Feltrinelli, intellettuale progressista impegnato nella vita culturale, è morto la notte scorsa all'età di 77 anni a Milano. Ha concluso la sua prestigiosa carriera accademica come professore ordinario di filosofia politica all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (2005-2013), di cui è stato vicedirettore e prorettore vicario. Aveva iniziato la docenza all'Università Statale di Milano, ottenendo in seguito cattedre all'Università della Calabria, di nuovo a Milano, quindi Bologna, Firenze e infine Pavia. Nei suoi studi Veca ha affrontato i temi della cittadinanza, della giustizia e della laicità.



Nato a Roma il 31 ottobre 1943, Veca studia filosofia all'Università degli Studi di Milano, dove si laurea nel 1966 con una tesi in filosofia teoretica, condotta sotto la guida di Enzo Paci e Ludovico Geymonat. Dal 1966 al 1973 è assistente volontario, borsista Cnr e assistente incaricato presso la cattedra di filosofia teoretica dell'Università di Milano. Nel 1974-1975 è professore incaricato di filosofia della politica presso l'Università della Calabria. Dal 1975 al 1978 è professore incaricato di storia delle istituzioni e delle strutture sociali presso l'Università di Bologna. Dal 1978 al 1986 è professore associato di filosofia della politica presso l'Università

di Milano e dal 1986 al 1989 presso l'Università di Firenze. Dal 1990 al 2006 è professore ordinario di filosofia politica alla Facoltà di

Scienze politiche dell'Università di Pavia. Dal 1998 al 2005 fa parte del Comitato direttivo della Scuola Universitaria Superiore di Pavia. Dal 1996 al 1999 è vicepreside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia. Dal 1999 al 2005 è preside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia. Dal 2000 al 2012 è rettore del Collegio universitario Giasone Del Maino di Pavia. Dal 2001 al 2006 è direttore del Centro interdipartimentale di Studi e Ricerche in Filosofia sociale dell'Università di Pavia. Dal 2001 al 2005 è prorettore per la didattica dell'Università di Pavia. Dal 2006 al 2013 è professore ordinario di filosofia politica all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. È stato presidente del Comitato Generale Premi Balzan dal 2009 al 2017.