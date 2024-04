COMMENTA E CONDIVIDI













Sono stati necessari più di dieci anni di lavoro, con oltre 100 ricercatori coinvolti, e il risultato cui è giunta l’Accademia cinese delle Scienze (Cas) è qualcosa di eccezionale: una mappa geologica della Luna ad alta risoluzione come non si era mai vista prima.

L’Atlante geologico del globo lunare è stato realizzato in scala 1:2.500.000, e rappresenta un passo avanti significativo per l'esplorazione e la ricerca spaziale, perché arriva a mostrare dettagli senza precedenti della superficie lunare. Le mappe del nostro satellite naturale finora a disposizione degli scienziati, realizzate con i dati delle missioni Apollo della Nasa, risalgono infatti agli anni 60-70, in scala 1:500.000.000, e non riuscivano più a soddisfare le esigenze della ricerca moderna.

Il lavoro rappresenta chiaramente una risorsa importante per la Cina, oltre che per la comunità scientifica internazionale, ma l’accuratezza della mappa può travalicare i confini del mondo degli addetti ai lavori, per affascinare e incuriosire anche chi è semplicemente appassionato di spazio e pianeti.

L’Atlante del nostro satellite naturale, che può essere scaricato qui in vari formati, arriva a mostrare nel dettaglio 12.341 crateri, 81 bacini e 17 tipi diverse di rocce lunari, insieme ad altre informazioni geologiche fondamentali. Il perché sia così importante lo ha spiegato bene in un articolo su Nature Ross Mitchell, geofisico presso l'Istituto CAS di Geologia e Geofisica di Pechino: «Ogni domanda in geologia inizia guardando una mappa geologica. Contribuire alla scienza lunare è anche un modo profondo per la Cina di affermare il suo possibile ruolo di potenza scientifica nei decenni a venire».

La Cina, insieme alla Russia e a una dozzina di altri Paesi sta guidando la costruzione della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare, un progetto ambizioso che prevede una presenza per l'esplorazione scientifica e lo sfruttamento delle risorse al polo sud della Luna, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta.

Per compilare l’atlante, che è disponibile anche in inglese nella piattaforma cloud Digital moon, i ricercatori hanno utilizzato i dati delle missioni spaziali cinesi. La nuova super mappa sarà la base di partenza per compiere futuri studi e missioni di esplorazione, in particolare aiutando a decidere dove costruire una base di ricerca e facilitando la comprensione della storia geologica della Luna e delle sue potenziali risorse, aprendo la strada a nuove scoperte e avventure spaziali.