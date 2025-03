Carlo Casini

Da tanto tempo volevo fare la mia testimonianza sull’esperienza vissuta con Carlo Casini ma una certa timidezza... L’inizio risale alla fine degli anni ‘70 quando da consigliere comunale fui inviata a un incontro nazionale del nascente Movimento per la Vita italiano a Firenze.

Oltre che consigliere comunale del Comune di Pescara ero presidente diocesana dell’Azione Cattolica. Una delle poche donne in Italia. A quell’incontro erano presenti Vittoria Quarenghi, Francesco Migliori e Rosa Russo Iervolino, ma rimasi senza fiato ascoltando Carlo Casini. Mi si apriva un nuovo orizzonte... Cambiare la mia vita per la Vita.

Tornata a casa rassegnai le dimissioni al mio vescovo, sebbene lui non le volesse accettare, ma Carlo Casini era entrato nella mia vita. La collaborazione fu immediata, e si concluse solo alla sua scomparsa. L’amicizia con la famiglia – Maria, Marina, Francesco, Donatella, Marco, Benedetta, Donato – è tuttora solida. Mi telefonò un giorno per chiedere se potevo tenere un occhio su uno dei suoi ragazzi, carabiniere a Chieti.

La carica di presidente regionale in Abruzzo da lui affidatami ha coinvolto tutta la mia famiglia. Il suo modo di trattare le persone , la sua voglia di costruire, proporre , inventare e combattere per il Movimento mentre si affermava in politica è stato spesso non accettato da alcuni che non condividevano con Carlo la sua scelta politica. Ma lui ha continuato a credere nel binomio Movimento e politica perché vedeva nella politica uno strumento e non un fine, e questo lo ha portato a stupire tutti con la nascita di “One of Us”.

Aver messo insieme i membri del Parlamento europeo nel riconoscere il concepito come “uno di noi” è stato un riconoscimento internazionale al suo impegno. Anche questo risultato è stato raggiunto a attraverso il suo stile. Viaggiare continuamente (come san Paolo) per portare ovunque la voce di chi non ha voce. Non ci sono state barriere e preconcetti. Carlo ci ha insegnato a lavorare trasversalmente e considerare chiunque Fratello. Per la sua fede è nato il Movimento per la Vita e per la sua spiritualità tutto è andato avanti.

Una delle immagini più belle che ricordo di lui è quella del giorno dopo una assemblea abbastanza burrascosa – non ricordo però in quale struttura religiosa eravamo: lo trovai in cappella la mattina presto, credevo di essere la prima invece lo trovai in ginocchio per terra completamente assorto in preghiera.

Tempo dopo, già con qualche difficoltà vista la sua malattia, organizzammo presso il Seminario regionale a Chieti un incontro con tutti i vescovi d’Abruzzo e Molise cercando di individuare le ragioni del numero eccezionale di aborti in Italia. In quella occasione venne a dormire a casa mia e gli toccò la mia ex camera da ragazza. Oggi mi vengono i brividi nel pensare che quando – come spero – sarà dichiarato beato e poi santo io abbia avuto il dono così grande di conoscerlo, crescere alla sua sequela, essermi innamorata della vita nascente per suo mezzo. Ho conservato di lui libri con dedica, una maglietta di un incontro con i giovani sempre con la sua dedica. Mi è cara l’immagine di lui, già onorevole del Parlamento italiano ma sempre modesto, con un completo marrone non nuovissimo e la sua automobile di media cilindrata nonostante il suo ruolo.

Nel novembre 2024 a Pescara abbiamo aperto un Centro di Ascolto per la famiglia a suo nome. Il Centro di distribuzione invece viene incontro mensilmente alle esigenze di circa novanta persone tra bambini e adulti. In questi luoghi tutto ci rimanda alla sua presenza, al suo sorriso, al suo Amore.