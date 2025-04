Carlo Casini al Parlamento Europeo, di cui fu apprezzatissimo deputato

Il quinto anniversario della nascita al Cielo di Carlo Casini, morto il 23 marzo 2020 a Roma, ha segnato anche il rilancio dell’afflusso di messaggi inviati da chi desidera raccontare il proprio legame umano o ideale con Casini, messaggi raccolti e curati da Anna e Alberto Friso, coordinatori della Rete di amici. Eccone una nuova selezione (tutte le precedenti raccolte di messaggi sono su Avvenire.it/Vita, nella sezione Mpv.



«Conosco Carlo dagli anni 70 quando era un giovane magistrato. Mi impressionò subito per le idee chiare. L’ho ammirato per la sua intelligente e appassionata difesa della vita sempre, ma soprattutto nel campo aspro e difficile della politica: nessuno l’ha difesa come lui. Mi fu vicino, insieme alla moglie Maria, quando rimasi vedova, e con Maria mi è stato vicino nei momenti importanti della mia vita. L’ho sempre seguito. È stato un grande amico e abbiamo condiviso con le nostre famiglie tanti bei momenti fatti di serenità e risate. Sono favorevolissima all’apertura della causa per la sua beatificazione. I santi sono coloro che nella vita portano il Signore e lui l’ha fatto. Non ha mai fatto nulla per “potere”, ma solo per “servizio”. Non cercava riconoscimenti e non si dava delle arie. Una persona eccezionale». (Annamaria C.)

«Ho letto tutto d'un fiato il libro intervista di Stefano Stimamiglio “Carlo Casini. Storia provata di un testimone del nostro tempo”. È una vera e propria miniera per tutti coloro che cercano di contribuire con le loro povere forze alla costruzione del Regno di Dio su questa terra e per questo libro ringrazio. Sono certo che da lassù Carlo Casini ci sia vicino e ci aiuti». (Franco e Daniela)

«Ho conosciuto Carlo Casini quando ero ragazzo e ho sempre ammirato la sua grande generosità, la coerenza, la tenacia, la forza, la mitezza con cui ha difeso la vita umana nei luoghi dove è più difficile e arduo. Non si è fatto mai piegare, né distrarre. Sempre cordiale con tutti. Adesso che sono consigliere comunale, Carlo Casini è per me più che mai un punto di riferimento. Nella mia stanza ho una fotografia che lo ritrae insieme al Papa e a me, in occasione di un’udienza in cui il Santo Padre riceveva il Movimento per la Vita. Guardo Carlo e penso che ce la possa fare anche io. Il suo esempio mi accompagna e mi dà forza. Gli sono veramente grato e spero anche io come tanti altri che venga dato avvio alla causa per la sua beatificazione». (Arturo B.)

«Non è sempre facile lavorare per la causa della vita, anzi, ci sono momenti faticosi. Tuttavia, con noi ci sono i nostri Santi che ci aiutano, ci proteggono e ci sostengono. Speriamo presto avere la gioia di vedere Carlo Casini riconosciuto ufficialmente santo!». (Sandra L.)

«Certe cose non si dimenticano mai: il sorriso e la determinazione di Carlo Casini, il tuo sorriso accogliente e la altrettanta determinazione». (Simonetta C.)

«Prego tutti i giorni Carlo Casini perché interceda presso il Padre e mi aiuti». (Antonietta G.)

«Prego Carlo Casini affinché mi stia vicino». (Maria B.)

«Ho conosciuto Carlo Casini e il ricordo che ho di lui è quella di un uomo giusto, che avrebbe dato la vita per aiutare chiunque. Carlo ha condiviso tutti i doni che il Signore gli ha dato in spirito di servizio, nella famiglia, nel lavoro, nella politica. La sua forza: l'Eucaristia quotidiana, cui partecipava con l'amata moglie. Una santità quotidiana. Grazie, Carlo». (Assunta Reggio)

«A cinque anni dal ritorno al Padre di Carlo Casini gioisco con voi e prego Dio perché la sua figura di Instancabile Amante della Vita Vera possa essere di esempio in questo mondo che ha sete di Testimoni Credibili di Speranza!! Prego e ringrazio Dio per la bellissima notizia dell’apertura della causa di Beatificazione! Dio Vi Benedica ed accompagni oggi e per sempre il vostro e il nostro cammino». (Carlo M.)

«Conosco Carlo Casini da quando eravamo ragazzi e lo considero un santo. Ha dedicato la sua vita a Dio e agli altri, al prossimo. Per sé ha fatto proprio poco. Ha fatto molto per la famiglia, certo, ma per sé stesso non ha avuto nessun riguardo. Infaticabile, straordinario. Sempre sereno anche nella stanchezza, anche quando dormiva poco per lavorare per la vita. Non si è mai risparmiato. Ha messo tutte le sue energie e le sue forze a servizio del prossimo. Mi viene spontaneo considerarlo un eroe della vita, colui che ha dedicato la sua vita per la vita degli altri, specialmente per la vita dei bambini non ancora nati. La sua spiritualità era profonda, era come il tralcio nella vite di cui parla il Vangelo. Con sincerità, ripeto: un santo, il santo della vita, colui che unico forse in tutta la storia della Chiesa ha dedicato tutte le sue energie alla vita umana fin dall’inizio. Ha fatto della vita umana un oggetto di studio, di lavoro, impegno in tutti i campi. Ha dato tutto sé stesso e si è speso fino all’ultimo pagando con grande sacrificio. Per amore della vita ha dato tutta la sua vita. Attraverso la preghiera mi affido a lui, alla sua presenza tra noi, non più fisica ma reale. Carlo sicuramente ci guida». (Angelo P.)

«Il pensiero di Casini è un pilastro, una guida. La sua spiritualità ricchissima. Un uomo pieno di carità e umanità. Carlo non ha solo difeso la vita; ha vissuto la vita nell’amore traboccante verso tutti compresi i più piccoli e vulnerabili ai quali ha dedicato sé stesso». (Anna D.)

«La notizia che si potrebbe aprire la Causa di canonizzazione di Carlo Casini riempie di gioia e di speranza. La Santità di vita di Carlo è una testimonianza che la vita in Cristo è piena, ma soprattutto che è possibile e porta all'autentica felicità. In comunione di preghiera e grata al Signore, con affetto fraterno». (Suor Daniela P.)