Carlo Casini a una delle manifestazioni pubbliche di cui fu instancabile animatore lungo tutta la sua vita

Nel corso della storia italiana, molte figure hanno incarnato la vocazione universale alla santità. Carlo Casini, però, è vissuto nel nostro tempo come uno di noi, attraverso la sua vita, ha abbracciato la vocazione universale alla santità, testimoniando soprattutto la dignità di ogni essere umano fin dal concepimento. Lui è stato veramente un maestro, un uomo di grande valore, che ha dedicato la sua vita alla tutela della vita, alla politica italiana ed europea, e alla fondazione del Movimento per la Vita. Ammirando la vita e la spiritualità di Carlo Cassini, provo molta invidia verso l'Italia come sacerdote coreano che vive ancora in un’area missionaria. Spero che sempre più laici in Corea testimonino coraggiosamente la loro fede nella società come ha fatto Carlo Casini. (Don Gregorio Eun Park)



Ammiro Carlo Casini per quella che non dovremmo chiamare “battaglia”, ma piuttosto “impegno” a favore della vita, a difesa dei più indifesi, i bambini in pancia. La sua disposizione non era di severità e di condanna ma di comprensione e umanità, senza che questo togliesse gravità all’aborto. (Antonio P.)



Mi ci volevano queste testimonianze stamattina! Grazie. Rivolgo una preghiera a Carlo che mi aiuti e sostenga in questa giornata! (Katia B.)



Leggendo le testimonianze su Carlo Casini, mi sono ricordata che di lui parlava molto bene Padre Paolo Bachelet. (Giusy C.)



Non conoscevo Carlo Casini. Adesso so che è una persona meravigliosa. L'anima non muore mai e lui è con noi. (Marlene M.)



Fa sempre tanto bene leggere le testimonianze su Carlo Casini. (Franco L.)



Quello che posso dire è che tramite l'esempio e la voce di Carlo, il Signore mi ha chiamata a difendere la Vita tutta intera, rinunciando a tutto quanto avevo di sicuro. Fidandomi del Suo servo (Carlo) ho diretto il mio cammino, verso Dio, su un sentiero che poco alla volta mi ha trasformata, facendomi assaporare la Bellezza (del Creatore) intrinseca in ogni essere umano. Ogni giorno ringrazio, Dio, per l'onore di aver conosciuto Carlo. Lo considero già santo! (Antonella M.)



Grazie per il lavoro che fate per condividere queste belle e profonde testimonianze su Carlo Casini! Fanno bene e infondono speranza e fiducia in un mondo migliore. (Salvatore P.)



L’esempio dell’on. Carlo Casini, magistrato e uomo politico di altissimo spessore morale, capace di coniugare la fedeltà al Vangelo con la promozione dei valori fondamentali della Costituzione, e Presidente del Movimento per la Vita, ha rappresentato un punto di riferimento per molti uomini e donne del nostro tempo e continua ad esserlo. Pur non avendolo conosciuto personalmente, posso portare la testimonianza di molti che in gioventù hanno avuto l’onore di incontrarlo, in quanto vincitori del Concorso annuale bandito dal Movimento per la vita rivolto agli studenti delle scuole superiori e, in alcuni casi, sono stati da lui accolti a Strasburgo presso la sede del Parlamento Europeo: la sua autorevolezza e la sua determinazione, sempre rispettosa dell’altro anche qualora fosse su posizioni opposte alle sue, il suo desiderio di servire e di prendersi cura delle situazioni più disperate sono rimaste tracce indelebili nella loro memoria. (Mons. Claudio C.)



Più leggo scritti e riflessioni di Carlo Casini e più trovo conferma che egli ha profeticamente anticipato tutto ciò che in questi nostri tempi è oggetto di soluzioni etiche antropologiche e cattoliche. La sua vita è un meraviglioso libro da sfogliare quotidianamente. (Francesco N.)



Carlo Casini approfondiva le problematiche antropologiche alla luce dello Spirito e della Verità e quindi la loro attualizzazione ovvia perché non erano interpretazioni umane al servizio dei poteri di turno. (Paola M.)



Da Carlo, a Firenze, venivano spesso alcuni poveri a raccontargli i loro guai che lui prendeva sempre in seria considerazione. Tra questi arrivava puntualmente un poveretto, un po’ alticcio, a chiedere soldi perché sapeva che Carlo non glieli negava. Un giorno, chi gli aprì la porta riferì che l’Onorevole non c’era, per farlo andare via e non fare così perdere tempo prezioso a Carlo che doveva recarsi in aeroporto. Carlo, però, aveva sentito suonare il campanello. Rimase assai contrariato da questo nostro comportamento, da lui definito poco misericordioso, e quando gli fu fatto notare che, tutto sommato, il poveretto sarebbe poi andato ad ubriacarsi ci disse: «io devo rendere conto a Dio del mio comportamento e lui del suo, ma i poveri che bussano alla mia porta non devono mai essere respinti”. Mi ha sempre colpito la sua incredibile bontà così umana ed autentica nei rapporti con tutte le persone che incontrava, a cui non si sottraeva mai. (Lavinia B.)