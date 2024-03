L'elezione di papa Francesco e l'affaccio dal balcone centrale per il suo primo saluto il 13 marzo 2013 - Ansa

«Nel silenzio assordante della diplomazia, in un panorama caratterizzato dall’assenza sempre più evidente di iniziativa politica e di leadership capaci di scommettere sulla pace, mentre il mondo ha iniziato una folle corsa al riarmo destinando ai sofisticati strumenti di morte somme che basterebbero per assicurare due volte l’assistenza sanitaria di base a tutti gli abitanti della terra e ridurre significativamente le emissioni di gas serra, la solitaria voce di papa Francesco continua a supplicare di far tacere le armi e a invocare il coraggio di favorire percorsi di pace».

l'inizio del dodicesimo anno di pontificato di Francesco, eletto al soglio pontificio il 13 marzo 2013. Papa Francesco, capo della Chiesa universale e a 87 anni tra i Pontefici più longevi, dà voce in suo ogni pronunciamento pubblico al dolore e la disperazione di quella lui stesso definisce «la terza guerra mondiale a pezzi». Ricorda così Vatican News, a firma di Andrea Tornielli , dà voce in suo ogni pronunciamento pubblico al dolore e la disperazione di quella lui stesso definisce «la terza guerra mondiale a pezzi».

Migliaia sono gli appelli che il vescovo di Roma ha espresso dal 13 marzo di undici anni fa a oggi per la pace nel mondo, dall'Ucraina al Medio Oriente e la popolazione di Gaza, ad angoli più remoti e conflitti meno conosciuti ai più. «Francesco, sfidando le incomprensioni dei vicini e dei lontani, continua a mettere al centro la sacralità della vita, ad essere vicino alle vittime innocenti e a denunciare gli sporchi interessi economici che muovono i fili delle guerre ammantandosi di ipocrisia».



