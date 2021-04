Attenti alle bufale: morire di Covid è una tragedia, non certo un affare

Gentile direttore,

non mi dilungo molto, chiedo soltanto a lei se tutti gli oltre 110mila morti di Covid che sono stati censiti sinora, sono sicuramente di Covid, o comprendono anche coloro che sono defunti per altre malattie. Corre voce che se si dichiara la morte per Covid si ottengono denari in più, non saprei però dire “da chi”. Grata se vorrà rispondere a questa mia domanda che potrebbe chiarire se è una bufala o no, la saluto cordialmente.

Fiorenza Gris





Morire di Covid è una tragedia non un affare. Ed è buona, anzi ottima, regola ricordare sempre che le voci che “corrono” e che non si fermano su serie pagine (di carta o digitali) di seri giornali non sono per nulla serie. E spesso sono pesanti bufale. Così anche quella per cui i morti a causa della pandemia da nuovo coronavirus “rendano” soldi a persone e istituzioni sanitarie e politico-amministrative. È grave che lo si dica, gentile signora, tanto quanto che lo si ripeta. Lei ha fatto bene a chiedere lumi. Ma anche la cronaca delle ultime settimane ha aiutato a fare chiarezza, grazie all’inchiesta che ha messo a subbuglio la Sicilia e la sua rete sanitaria regionale nella quale – a quanto pare – si nascondevano i numeri reali di ammalati e morti di Covid per far apparire migliore la situazione complessiva... Perché in ogni possibile senso c’è vantaggio a essere infettati di meno, non di più. E tutto l’impegno in corso, dal distanziamento fisico alle vaccinazioni, è mirato a questo sano risultato.