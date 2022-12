Undici scultori del legno, artisti che arrivano da tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, si sono dedicati negli ultimi due anni all’intaglio del classico Presepe in piazza San Pietro a Roma. Disposto su una superficie di 116 mq, conta 18 statue illuminate da 50 punti luce, la cupola della semisfera che fa da grotta, sovrastata dall’angelo, tocca un’altezza di 7 metri. E' un presepe focalizzato sui valori della sostenibilità, nessun albero è stato abbattuto per le statue in legno di cedro e la struttura realizzata con 24 metri cubi di legno di larice. Nella grotta trova posto la Sacra Famiglia, intorno alla quale sono collocati personaggi a grandezza naturale che, oltre alle figure della natività, rappresentano personaggi comuni. Tra loro, il falegname, intento al lavoro su un banco, in onore di tutti gli artigiani del paese di Sutrio, una tessitrice, tipico mestiere femminile della Carnia; il “Cramar”, rappresentante di un'antica professione di commerciante ambulante e una pastora con al fianco due pecore e una “gerla, la classica cesta usata dalle donne in montagna. Ci sono anche due figure simboliche: un uomo aiuta l’altro a risollevarsi per rimettersi in cammino versa la grotta: vuole ricordare la solidarietà che viene soprattutto praticata in ambienti come la montagna. Non potevano mancare, infine, i Re Magi. - Cristian Gennari