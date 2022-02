Il presidente cinese, Xi Jinping, ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Xi, al Bird's Nest, ha annunciato l'apertura delle 24esime Olimpiadi invernali dopo i discorsi del presidente del Comitato olimpico di Pechino 2022, Cai Qi, e del presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, alla cerimonia di apertura. - Reuters

La sfilata delle 91 delegazioni nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach sono arrivati con mascherine sul viso, secondo il protocollo anti covid, e un piccolo numero di dignitari stranieri guidati dal presidente russo Vladimir Putin e dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres allo stadio nazionale. - Reuters

Le rigide misure contro il coronavirus che hanno impedito l'accesso allo stadio pieno - e il boicottaggio diplomatico da parte di diverse nazioni occidentali guidate dagli Stati Uniti in relazione alla politica cinese sui diritti umani hanno dato all'evento una sensazione molto diversa. - Reuters

Circa 2.900 atleti provenienti da 91 paesi si sfidano per 109 medaglie d'oro in sette sport con 15 discipline da sabato fino al 20 febbraio. La cerimonia di 110 minuti è diretta da Zhang Yimou come nel 2008 - Reuters

La fiamma olimpica è stata accesa nel braciere che domina lo stadio Bird's Nest di Pechino, dando il via ufficiale alle gare dei Giochi invernali 2022. Sono stati due atleti, tra cui una uigura, la fondista Diniger Ylamuijang, gli ultimi dei 1200 tedofori che hanno portato la fiaccola negli ultimi tre giorni nelle aree coinvolte dalle olimpiadi. Gli ultimi, con l'ingresso nello stadio, sono stati campioni cinesi degli sport invernali. - Reuters

Come penultima ha sfilato la delegazione italiana alla cerimonia di apertura dei Giochi di Pechino 2022 guidata dalla portabandiera Michela Moioli. Saluti ed entusiasmo per gli azzurri. La campionessa olimpica in carica nello snowboardcross e nominata portabandiera - lo sarebbe stata alla cerimonia di chiusura - al posto dell'infortunata Sofia Goggia, ha guidato la sfilata di circa 50 azzurri in rappresentanza di curling, pattinaggio di figura, sci alpino, short track, skeleton, snowboard e speed skating, e 6 officials, guidati dal capo missione e segretario generale del Coni, Carlo Mornati. - Reuters

Ogni atleta italiano ha sfilato indossando una mantella tricolore, sovrapposta alla classica divisa da podio, disegnata da Giorgio Armani come omaggio alla bandiera. - Reuters

Cina e Russia mandano agli Stati Uniti e all'Occidente il messaggio di un fronte comune contro l'allargamento della Nato, all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali, ed estendono la cooperazione sul gas, con un nuovo accordo che porterà in Cina dieci miliardi di metri cubi di gas russo all'anno.

Le Olimpiadi Invernali di Pechino si inseriscono in un panorama sempre più "complesso", segnato da una frattura sempre più evidente tra Mosca e Pechino con l'Occidente, con cui Mosca è oggi ai ferri corti per la crisi in Ucraina, e che Pechino critica per l'imposizione di standard su democrazia e rispetto dei diritti umani.

Alla cerimonia dei Giochi invernali, inaugurati dal presidente cinese, Xi Jinping, mancavano i leader occidentali che hanno scelto di boicottare diplomaticamente l'evento sportivo: a pesare sulla scelta di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Paesi Bassi, Danimarca e altri sono le violazioni dei diritti umani commesse dal governo cinese nello Xinjiang, la regione autonoma dove vivono gli uiguri, circa un milione dei quali si ritiene siano rinchiusi in centri di detenzione di massa.

Le ripetute smentite di Pechino, che ha sempre respinto al mittente le critiche, non sono servite a placare gli attivisti che già dallo scorso anno hanno chiesto il boicottaggio dei Giochi, i secondi ospitati da Pechino, prima città al mondo a fare da palcoscenico sia alle Olimpiadi estive (nel 2008) che quelle invernali, al via oggi.

Ospite di riguardo tra gli oltre venti capi di Stato e di governo presenti a Pechino, è Vladimir Putin, che con Xi ha rinnovato l'intesa nel primo incontro di persona tra i due leader dal 2020 e il 38esimo tra i due, da quando Xi è diventato presidente cinese, nel marzo 2013.