"Oggi ricordiamo tutte le donne coraggiose che vanno incontro ai fratelli e alle sorelle in difficoltà. Ognuna di loro è segno della vicinanza e della compassione di Dio". Lo scrive papa Francesco in un tweet sull'account Pontifex con l'hastag #WomenHumanitarians, in occasione della Giornata Mondiale dell'Aiuto Umanitario.

La Giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di ricordare gli operatori umanitari in servizio in tutto il mondo, ma anche quanti sono morti aiutando le persone più povere, emarginate e vulnerabili. Quest'anno, la Giornata mondiale umanitaria è dedicata, specialmente, alle donne che lavorano, in tutto il mondo, in scenari di crisi.