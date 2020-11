Chi vincerà tra Trump e Biden? - .

I responsabili delle operazioni di voto statali per le presidenziali degli Stati Uniti hanno messo le mani avanti: gli americani non devono aspettarsi di conoscere il nome del loro nuovo presidente martedì sera (la notte tra martedì e mercoledì in Italia).

Una lunga notte di risultati snocciolati contea per contea potrebbe essere seguita da giorni di conteggi delle schede arrivate per posta. E, in caso di (probabili) ricorsi, da settimane di contese legali.

I ritardi saranno dovuti al fortissimo aumento del voto per corrispondenza, usato dagli elettori per paura della pandemia. Molti Stati non sono abituati a gestire un gran numero di voti remoti e non dispongono di sistemi per completare i conteggi la notte delle elezioni.

Alcuni risultati potrebbero però dare una chiara indicazione di come stanno andando le cose.

I sei Stati da tenere d’occhio sono Florida, Pennsylvania, Michigan, Carolina del Nord, Arizona e Wisconsin.

Di questi, la Florida è forse la più decisiva e anche quella in grado di comunicare un esito ufficiale per prima: probabilmente già alle 21 locali, le 3 di notte in Italia.

Carolina del Nord e Arizona potrebbero arrivare due ore dopo. Alcuni osservatori sono convinti che, in caso di una vittoria chiara di Joe Biden nel voto in persona nell’election day, lo si saprà alle 8 del mattino in Italia. Ma non è un’eventualità probabile, dato che circa 4 elettori democratici su 5 sostengono di aver votato in anticipo o per posta.

Obiettivo per entrambi è arrivare al "numero magico" di 270 voti elettorali con cui conquistare (nel caso di Biden) o riconquistare (nel caso di Trump) la Casa Bianca.

