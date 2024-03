E’ stata un’altra notte di attacchi aerei su vasta scala quella vissuta in Ucraina dove secondo lo Stato Maggiore di Kiev le forze russe hanno lanciato 99 ordigni contro infrastrutture energetiche civili e postazioni militari

. A causa dell'attacco missilistico,

la Polonia ha fatto decollare alcuni aerei strategici per monitorare il proprio spazio aereo, ha riferito il Comando operativo delle forze armate polacche.

Nei giorni scorsi un missile russo era entrato nello spazio aereo polacco per rientrare poi in Ucraina. Un errore di traiettoria, secondo alcune fonti di Mosca. Una provocazione, ritengono invece diversi analisti militari.Una potenza di fuoco che va consolidando la tattica russa dei raid a pioggia con cui tenere impegnata la contraerea ucraina, impossibilitata ad abbattere contemporaneamente missili, razzi e droni. L’aviazione ucraina fa sapere di avere intercettato e distrutto 58 droni "Shaheed" e 26 razzi.Secondo il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a seguito dell'attacco, che non ha causato vittime, nella capitale Belgorod sono state danneggiate le finestre di 37 appartamenti in 17 edifici, cosi' come quelle dello stadio Belgorod-Arena e un istituto scolastico.Nella regione di Cherkasy una centrale elettrica è stata colpita e un edificio non residenziale è stato danneggiato a causa della caduta di detriti di droni. Nell’oblast di Dnipro sono stati danneggiati diversi impianti energetici, in particolare nei distretti di Dnipro, Kryvorizky e Kamiansky dove sono in corso blackout elettrici e diverse abitazioni sono andate distrutte: 6 i feriti tra cui un bambino di 5 anni. Stesso genere di attacchi sono avvenuti nella regione di Ivano-Frankivsk.La compagnia energetica “Dtek” ha riferito che a seguito dell'attacco russo le apparecchiature di tre centrali termoelettriche sono state gravemente danneggiate, stessa sorte anche per diverse centrali idroelettriche.