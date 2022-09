Un post tratto dal profilo Twitter di Andriy Yermak - Twitter / Andriy Yermak / Ansa

L'Onu ha annunciato che vuole inviare una squadra di esperti per indagare sulle fosse comuni ritrovate a Izyum, città dell'Ucraina appena riconquistata alle forze filo-russe nella regione di Kharkiv.



"Abbiamo visto le notizie di possibili fosse comuni con circa 400 corpi a Izyum. I nostri colleghi della Missione di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina intendono condurre una visita di monitoraggio sul posto per determinare le circostanze della morte di queste persone", ha detto la portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Elizabeth Throssell.



La notizia del ritrovamento della fossa è stata resa nota dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo video messaggio serale, in cui ha spiegato che "sono iniziate le necessarie procedure" del caso.

Il presidente ha detto che a Izyum saranno invitati giornalisti locali e internazionali: "Vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha causato l'occupazione russa". "Bucha, Mariuopol, ora purtroppo anche Izyum", ha proseguito Zelensky, "la Russia lascia morte ovunque e deve risponderne".



Nella fossa comune sarebbero stati ritrovati circa 440 corpi. "Una delle più grandi sepolture di massa trovate in una città liberata". Lo ha detto l'investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv, Serhii Bolvinov, a Sky News. Al momento "sappiamo che alcuni sono stati uccisi (a colpi d'arma da fuoco), altri dal fuoco d'artiglieria, o per l'esplosione di mine. Alcuni sono morti negli attacchi aerei. Molti corpi non sono stati ancora identificati. Quindi le cause della morte verranno stabilite dalle indagini", ha spiegato.

Gran parte di Izyum, città nella regione di Kharkivr riconquistata dalle forze ucraine nei giorni scorsi, giace in rovina, fino all'80% delle infrastrutture della città è stato distrutto, i corpi vengono ancora scoperti tra le macerie

Le autorità ucraine inoltre hanno annunciato di aver scoperto almeno 10 centri di tortura nei territori riconquistati alle forze russe nella regione di Kharkiv, nell'Est del Paese. "Posso parlare della presenza di almeno centri di tortura", ha riferito il capo della polizia Igor Klymenko, precisando che due sono stati trovati a Balakliya, nel nord-est.