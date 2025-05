La foto fake di Trump vestito da Papa - Fotogramma / ipa-agency.net

Si candida a suscitare sicure polemiche il fotomontaggio (realizzato con l'AI) con Donald Trump vestito da Papa che è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del Conclave, che inizierà il 7 maggio. Nell'immagine è raffigurato Trump in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente. La stessa foto era stata condivisa dal presidente degli Stati Uniti anche nel suo account su Truth. Non è la prima volta del resto che il presidente americano accosta, con battute, la propria immagine al soglio pontificio: nei giorni scorsi infatti aveva scherzato sul fatto che avrebbe potuto essere essere lui stesso il prossimo papa: «Vorrei diventare papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande papa. Nessuno lo farebbe meglio di me», aveva detto alla Casa Bianca.



Trump durante una visita alla Cappella Sistina a Roma - Reuters

Boutade a parte, incalzato sui temi economici, dopo che Standard & Poors ha rivisto al ribasso le stime di crescita del pil mondiale, nell'ultima intervista rilasciata a di Nbc News per la prima volta Trump ha ammesso pubblicamente il rischio di una recessione. «Tutto può succedere», si è lasciato sfuggire il tycoon con l'intervistatrice, senza tuttavia rinunciare alle tradizionali previsioni trionfalistiche. «Ma penso che avremo la più grande economia nella storia del nostro Paese - ha aggiunto infatti subito dopo -. Penso che assisteremo al più grande boom economico della storia». Donald Trump ha assicurato infatti che le sue scelte politiche alla fine daranno impulso all'economia americana, pur riconoscendo l'esistenza di un rischio, in un primo momento, di recessione. Secondo i dati diffusi mercoledì però, il Pil Usa si è contratto dello -0,3% nel trimestre del 2025, all'inizio del secondo mandato del presidente. «Questo è un periodo di transizione e penso che andrà molto bene», ha detto.