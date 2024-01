Il generale Soleimani (a destra) insieme all'ex consulente dei pasdaran Sayyed Razi Mousavi - Reuters

Due esplosioni nel giro di una manciata di minuti e almeno due decine di vittime. Paura e sangue in Iran nel quarto anniversario dell'uccisione, in un raid americano, di Qassem Soleimani, il generale a capo della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione. Gli scoppi sono avvenuti sulla strada che porta al cimitero di Kernan, dove è sepolto il generale, mentre era in corso una commemorazione pubblica. Il primo bilancio parla di venti morti e decine di feriti, una sessantina secondo alcune fonti. La prima esplosione sarebbe avvenuta a 700 metri dal mausoleo che ospita la tomba di Soleimani, mentre la seconda a un chilometro di distanza, fuori dal percorso dei pellegrini. Fonti della sicurezza sostengono che sia stato un attacco terroristico.