In gioco c’è la sopravvivenza stessa dell’“isola ribelle”. Perché Taiwan non deve fronteggiare solo il fantasma di Pechino (e della riunificazione) ma anche una diversa, e altrettanto inquietante, faglia interna: l’andamento demografico. Non a caso il tema del calo vertiginoso delle nascite ha fatto irruzione nella campagna elettorale che traghetterà il Paese al voto del 13 gennaio, un appuntamento considerato decisivo per il futuro di Taiwan e, in particolare, dei rapporti con l’ingombrante vicino. I tre candidati alle presidenziali – l’attuale vicepresidente Lai Ching-te per il Partito democratico progressista (Dpp), Hou Yu-ih, in corsa per il Kuomintang (Kmt) e Ko Wen-je, candidato per il Partito popolare di Taiwan (Ppt) – hanno provato a mettere in campo ricette per catturare voti e invertire la curva, in picchiata, consapevoli che la questione demografica è ormai “una emergenza nazionale”. Con tanto di conto alla rovescia: l'isola potrebbe "sparire" nel giro di 50 anni. Una stima che, secondo alcuni analisti, potrebbe spingere la Cina su una posizione "morbida" e attendista.

Il vicepresidente taiwanese Lai Ching-te in campagna elettorale

Verso la conquista del primato (negativo)

Il quadro catturato dai dati è desolante. Nel 2022 il tasso di fertilità del Paese era 0,87, uno dei più bassi al mondo. Lo scorso anno nel Paese sono nati 139mila bambini. Dieci anni prima, nel 2002, le nascite erano state 248mila. Nel 1951, per afferrare l’entità della “caduta”, il tasso di natalità era di sette figli per ogni donna. Da tre anni a Taiwan i decessi superano le nascite e nel Paese sono “registrati” più cani e gatti che bambini sotto i dieci anni. Il quadro, peraltro, è destinato a peggiorare. Secondo stime ufficiali, Taiwan è destinata a strappare alla Corea del Sud la maglia nera di Paese con il tasso di natalità più basso al mondo. Certo anche la Cina deve fronteggiare lo stesso fenomeno – il tasso di natalità del gigante asiatico è 1,45 - , ma la schiacciante superiorità cinese – 1,4 miliardi di abitanti contro i 23 milioni dell’isola - non fa dormire sogni tranquilli ai taiwanesi.

undefined

Matrimoni a picco

Le ricadute sulla struttura della società taiwanese sono considerate inevitabili. Così come l’aggravarsi di alcuni problemi. L’elenco lo ha stilato Asia Times: “il graduale aumento del peso del debito pubblico su ciascun individuo; l'indebolimento della domanda interna; la ridotta offerta di lavoro; il problema dell’assistenza agli anziani in una società super anziana”. La composizione sociale stessa del Paese asiatico sta subendo un vero e proprio terremoto: si prevede che la popolazione in età lavorativa costituirà meno del 50% della popolazione totale nel 2060. Contemporaneamente, aumenteranno gli anziani. Secondo il National Development Council, “con l’aumento dell’aspettativa di vita, la popolazione anziana continuerà ad aumentare. Negli ultimi 19 anni, l’aspettativa di vita alla nascita a Taiwan è aumentata di 3,09 anni per i maschi e di 4,01 anni per le femmine. La popolazione anziana (con più di 65 anni) è raddoppiata, passando da 2.031mila nel 2002 a 4.086mila nel 2022. Poiché il numero delle nascite è diminuito, il sostanziale aumento della popolazione anziana ha portato ad un aumento della loro percentuale rispetto alla popolazione totale. Nel 2018 ha superato il 14% e si prevede che la percentuale supererà il 20% entro il 2025, rendendo Taiwan una società “super anziana”.

"Non c'è speranza per Taiwan se non risolviamo questo problema”, ha affermato il presidente di Business Today Liang Yung-huang. C’è un fenomeno nel fenomeno che sta guidando (verso il basso) la curva demografica: “l’elusione del matrimonio”. Nel 2021, soltanto il 50% dei giovani taiwanesi di età compresa tra 25 e 34 anni era sposato. “Il tasso di fertilità delle donne sposate è in realtà cresciuto dal 2003, ma il numero di donne non sposate è aumentato di anno in anno”, ha scritto Taiwan News.