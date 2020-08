Un uomo scava una tomba a Chalco in Messico - Ansa

Sono più di 25 milioni le persone che hanno contratto nel mondo il coronavirus. È quanto si legge nell'ultimo bilancio della Johns Hopkins University, che parla di 25.222.709 contagi. Sono invece 846.395 coloro che hanno perso la vita a causa di complicanze legate all'infezione. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito.



IN RUSSIA SI SFIORA IL MILIONE DI CONTAGIATI

Sfiorato il milione di contagiati in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.993 nuovi casi di coronavirus. Lo rende noto la task force incaricata da Mosca di monitorare l'andamento della pandemia in Russia, dove il totale dei casi confermati è salito a 995.319. Quarto Paese più colpito dal Covid-19 al mondo, la Russia conta anche 17.176 vittime riconducibili all'infezione, 83 in più rispetto a ieri.



IN INDIA 80MILA NUOVI CONTAGI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono più di 80mila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in India. A comunicarlo è il ministero della Sanità indiano, mentre il 'Times of India' sottolinea come si tratti del maggiore incremento di contagi in un giorno registrato per la prima volta al mondo. Oltre agli 80.092 casi confermati nell'ultima giornata in India, nell'ultima settimana nel Paese si è registrato un tasso di crescita del 13,1 per cento di casi.