L’8 e 9 giugno, circa 47 milioni di cittadini italiani (dati Eurostat del primo aprile) andranno al voto per eleggere i suoi 76 rappresentanti al Parlamento europeo con il Paese che è diviso in 5 circoscrizioni. Il sistema elettorale è quello proporzionale che prevede uno sbarramento del 4% a livello nazionale per la spartizione dei seggi. L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza. Per la prima volta gli studenti potranno votare lontano dal Comune di residenza, facendo apposita domanda entro domenica 5 maggio. In Europa saranno in totale saranno 359 milioni i cittadini europei dunque chiamati alle urne, tra il 6 e il 9 giugno prossimi, per scegliere gli eurodeputati che dureranno in carica cinque anni, che quest'anno saranno 720, 15 in più rispetto allo scorso mandato.

Il caso Italia

Il nostro Paese, mai come questa volta, vivrà il momento del voto per i propri rappresentanti a Bruxelles una iperpersonalizzazione della politica. Ne è esempio la premier Meloni Giorgia detta Giorgia e Calenda Carlo, che compariranno sia sui simboli sia sulle liste in tutte le 5 circoscrizioni ed in particolare la leader di Fdi sarà anche capolista in tutte le circoscrizioni visto che Calenda ha ceduto la testa di lista all'ex ministra Elena Bonetti nel nordovest. Anche Cateno De Luca e l'ex viceministra pentastellata Laura Castelli saranno la testa di lista di 'Liberta'-Sud chiama Nord' in tutte le circoscrizioni. Ed anche in questo caso il nome di De Luca compare anche nel simbolo.

Scelta opposta per i leader di Lega, M5s e Avs, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che non saranno candidati, anche se la scritta 'Salvini premier' compare pero' sul simbolo della Lega. In mezzo alla classifica della personalizzazione ci sono Antonio Tajani e Matteo Renzi (candidati in 4 circoscrizioni su 5), Elly Schlein ed Emma Bonino (candidate in 2 circoscrizioni su 5). Fi ha scelto inoltre di mettere il nome di Berlusconi sul simbolo, mentre il nome Bonino è scritto in piccolo sul contrassegno di Stati Uniti d'Europa, la lista che vede insieme +Europa e Italia Viva.

I candidati di Fdi

Gli europarlamentari uscenti, a partire da Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, qualche parlamentare, tanti amministratori locali, ma anche esponenti del mondo dell'impresa. E pure una pronipote di Giovanni Giolitti, Giovanna, schierata nel Nordvest come Giovanni Crosetto, nipote del ministro della Difesa, Guido. Sono tutte guidate da "Giorgia Meloni detta Giorgia" le liste di Fratelli d'Italia per le elezioni europee. Dopo la novità di Vittorio Sgarbi - candidato nella circoscrizione Sud ma da "indipendente" - le proposte per l'Europarlamento del partito della premier riservano ancora qualche sorpresa, come "l'eroe" - come lo definiscono nel partito - della Costa Concordia, l'ex vicesindaco del Giglio Mario Pellegrini che fu tra i primi a prestare i soccorsi. Tutte donne le rappresentanti apicali del mondo delle professioni (Anna Olivetti, presidente di Federfarma e Fofi di Gorizia, Carla Cappiello, nel comitato nazionale Inarcassa, l'ex Presidente ingegneri Roma Mariangela Di Biase, la vice presidente nazionale Aiga, Giovanna Greco, segretario del Consiglio nazionale ordine commercialisti, Dorina Casadei, vice presidente fondazione Telos dei dottori commercialisti. Ma ci sono pure alcuni giovani: Stefano Cavedagna (detto Cavedania, capogruppo in consiglio comunale a Bologna e portavoce di Gioventù nazionale) e Nicola d'Ambrosio, presidente di Azione Universitaria e Paolo Inselvini, coordinatore dei giovani in Lombardia. Tra gli amministratori locali compaiono dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani (fratello di Luca, ministro dei Rapporti con il Parlamento) al presidente del Consiglio regionale dell'Umbria Marco Squarta fino alla sindaca di Porto Viro Valeria Mantovan. Pochi i parlamentari tra i candidati: nelle isole Salvatore Deidda (detto Sasso), presidente della commissione Trasporti della Camera, nel Nord-Est Alessia Ambrosi e Maddalena Morgante, Enzo Amich nel nord Ovest e Marco Cerreto al Sud.

Le liste di Forza Italia

Forza Italia avrà come capolista nella quasi totalità delle circoscrizioni il vicepremier Antonio Tajani, mentre non compaiono da nessuna parte i nomi di Roberto Formigoni e Lara Comi. Nel Nordovest però in lista compaiono oltre al ministro degli Esteri, Letizia Moratti, Paolo Damilano, Massimiliano Salini e più giù Roberto Cota, nel Nordest dopo Tajani c’è Sandra Savino, Flavio Tosi, Matteo Gazzini, Rosaria Tassinari. Al Centro alle spalle del vicepremier c’è Francesca Peppucci, Salvatore De Meo, Alessandra Mussolini, Giorgio Silli, più in basso Renata Polverini; al Sud sempre dopo il leader Tajani compaiono Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Lucia Vuolo, mentre nelle Isole, unica circoscrizione in cui non è capolista il vicepremier: Caterina Chinnici, Michele Cossa, Maddalena Calia, Massimo Dell'Utri.

Le scelte per Bruxelles del Partito democratico

Nel versante opposizioni il Pd ha deciso di schierare la segretaria Elly Schlein capolista al Centro e nelle Isole. Al Nordovest ci sarà Cecilia Strada seguita da Brando Benifei, Irene Tinagli, Alessandro Zan, Antonella Parigi, Giorgio Gori. Al Nordest Stefano Bonaccini capolista, seguito da Annalisa Corrado, Ivan Pedretti, Elisabetta Gualmini, Alessandro Zan, Alessandra Moretti, Sara Vito. Con Schlein al Centro anche Nicola Zingaretti, Camilla Laureti e l'ex-direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, Bratrice Covassi, Dario Nardella e Matte Ricci, poi più in basso anche Alessia Morani. Al Sud Lucia Annunziata seguita da Antonio Decaro e Pina Picierno e Sandro Ruotolo. Nelle Isole anche l'uscente Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, che prima di lui ha in lista la segretaria dem, Antonio Nicita e Lidia Tilotta.

Le lista di Stati Uniti d’Europa

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, correrà ovunque, eccetto il Nordest. La leader di +Europa, Emma Bonino, sarà candidata nel nordovest e nel centro. Il segretario del Psi, Enzo Maraio, sarà nella circoscrizione sud. La radicale Rita Bernardini correrà nelle isole. La lista presentata alla Corte d'Appello di Roma per la circoscrizione Centro vede Emma Bonino al secondo posto e Matteo Renzi all'ultimo. I candidati per Lazio-Toscana-Umbria-Marche sono nell'ordine: Giandomenico Caiazza, Emma Bonino, Marietta Tidei, Eric Mauritin Jozsef (giornalista Liberation) e in coda Matteo Renzi. Nella circoscrizione sud Stati Uniti d'Europa candida anche l'ex ministra Teresa Bellanova e Sandra Mastella. Al Nordovest: Emma Bonino, Gianfranco Librandi, Raffaella Paita detta Lella, Marco Taradash, Paolo Giovanni Micheli detto Paolo Micheli, Alessandro Cecchi Paone detto Cecchi detto Pavone. Nelle isole: Rita Bernardini, Francesco Concetto Calanna, Fabrizio Micari, mentre nel Nordest figurano tra gli altri, Graham Robert Watson, Antonella Soldo, Giulia Pigoni, Davide Bendinelli, Gabriella Chiellino, Muharem Saljihu detto Marco. Al Sud Vincenzo Maraio detto Enzo, Manuela Zambrano, Nicola Caputo, Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Mastella, Teresa Bellanova.

I candidati in Europa del Movimento Cinque Stelle

I candidati M5s per le europee 2024 per il Nordovest sono, in ordine, Danzì Maria Angela, Pedullà Gaetano, Pepe Antonella, Sacco Sean, Lanfranchi Ester Luisa, Allario Giorgia. Per il Nordest: Pignedoli Sabrina, Biggeri Ugo, Pluda Martina, Morsiani Cinzia, Gori Paola, Ferri Maria Angela, Zattini Giacomo. Per il Centro sarà capolista Morace Carolina, seguita da Tamburrano Dario, Ferrara Gianluca, Basile Giovanna, Esposito Giusy, Fazio Valentina. Per il Sud: Tridico Pasquale, Palmisano Valentina, Furore Mario, Sibilio Maurizio, Sarno Maura. Infine per le Isole i primi in lista sono: Antoci Giuseppe, Pilo Cinzia, Cinque Patrizio, Di Prima Antonella.