Allagamenti per l'esondazione del Naviglio a causa del forte maltempo nella frazione di Villa Fornaci a Bellinzago Lombardo - Ansa

Nessun segno di tregua sul fronte maltempo. Anzi, l’emergenza si è estesa al Veneto. Piogge intense e temporali, in alcuni casi con grandinate, hanno colpito zone delle province di Vicenza, Padova e Venezia e in parte anche di Treviso. Per la giornata di venerdì la Protezione civile ha diramato un'allerta rossa in diverse aree del Veneto e arancione in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e altre aree del Veneto stesso.

In tutta la provincia di Vicenza, capoluogo compreso, è scattato nel pomeriggio l'allarme rosso per il maltempo in vista dell'arrivo di nuove piogge. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha chiesto ai cittadini di spostare automobili e beni dagli interrati e dai piani terra lungo il Bacchiglione, il cui livello è salito come non accadeva dal 2010. Marco Marani, Direttore del Centro Studi sugli Impatti dei Cambiamenti Climatici dell'Università di Padova a Rovigo: «L'altezza di precipitazione di 230 millimetri in sei ore a Velo d'Astico (Vicenza) corrisponde a un "tempo di ritorno" di più 300 anni. Ovvero un fenomeno di tale intensità si presenta in media una volta ogni 300 anni».



“Primato” raggiunto anche ieri a Milano: i 120-130 millimetri localizzati di pioggia in un giorno battono il precedente record di 98 millimetri che risaliva al 1990. Le piogge continuano a cadere anche oggi sulla città e sui territori a nord e nord-est percorsi dai bacini del Seveso e del Lambro.

In Veneto e Lombardia i Vigili del fuoco hanno effettuato 724 interventi in 24 ore tra le province di Milano (358), Monza Brianza (200), Padova (121) e Rovigo (45), soprattutto per allagamenti, smottamenti, alberi caduti o pericolanti. La situazione più grave è a Malo, in provincia di Vicenza, dove un ponte è stato spazzato da un torrente ingrossato dalle piogge, senza causare feriti. La furia delle acque ha travolto anche un altro ponte più piccolo del paese. Danni anche nel comune di Isola Vicentina, a Castelnuovo e tra Zimella e Cologna Veneta, in provincia di Verona, dove hanno ceduto gli argini del fiume. A Schio i carabinieri hanno salvato due donne rimaste intrappolate all'interno della loro auto in un sottopasso allagato. Sotto osservazione resta soprattutto il Veneziano al confine con Friuli-Venezia Giulia, per i fiumi Livenza, Meduna e Tagliamento.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è costretto ad ammette: «Questa è tecnicamente un'alluvione che a metà maggio, onestamente, non ce l'aspettavamo proprio». Il presidente della Regione Veneto ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha invitato i cittadini a fare «molta attenzione». «Con l'apertura dei bacini di Montebello, Colombaretta, Caldogno, Trissino, Diaz e Ororlo abbiamo evitato il disastro in Veneto».

Il Nord sott'acqua e il Sud ancora alle prese con la siccità. Secondo quanto denuncia Coldiretti, sono stati 62 gli eventi estremi, tra nubifragi, grandinate e tempeste di vento che hanno colpito il Nord Italia nelle ultime 24 ore con centinaia di ettari di mais, grano, soia e ortaggi finiti sott'acqua, terreni franati e danni ai vigneti.