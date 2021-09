Studenti di Milano rientrano in classe per il primo giorno di scuola, il 13 settembre 2021 - Ansa

A Buenos Aires, in Argentina, un murales dice "Dove c'è la scuola, lì c'è la patria" - Reuters

Studentesse si sanificano le mani alla Viqarunnisa Noon School & College di Dhaka, in Bangladesh - Reuters

Studenti della scuola elementare "Orchard Gardens" attendono fuori dall'edificio di poter entrare. Il 9 settembre è stato il primo giorno di scuola. Boston, Massachusetts, Usa - Ansa

Luis, 9 anni, segue una lezione a distanza a San Antonio, in Paraguay - Reuters

Studentesse in classe a Srinagar, nel Kashmir. Per le regole anti-Covid, solo il 50% della classe può partecipare alle lezioni in presenza - Ansa

Una bambina balla durante una tradizionale cerimonia per l'inizio della scuola a Corinto, in Grecia - Ansa

Kurt Dave, studente di tredici anni, partecipa alle attività online della sua scuola nelle Filippine. La scuola è iniziata formalmente il 13 settembre, ma milioni di studenti continuano a seguire le lezioni a distanza - Ansa

Studenti si disinfettano le mani prima di entrare in classe a Damasco, in Siria. La scuola è iniziata il 5 settembre - Ansa

Studentesse tornano a casa dopo aver seguito la lezione, il 9 settembre, a Ciamis, West Java, Indonesia - Antara Foto/Adeng Bustomi/via Reuters

Penne, quaderni, zaini, astucci. Nei primi giorni di settembre, la scuola ricomincia in diverse parti del mondo.

In Italia la campanella suona oggi per quasi quattro milioni di studenti delle regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta e Trentino. Nella provincia autonoma di Bolzano le lezioni sono iniziate già il 6 settembre.

All'ingresso a scuola, tutti i lavoratori scolastici devono mostrare il green pass. La regola vale anche per i genitori, ma non per gli studenti. In aula è in vigore l'obbligo di mascherina ed è stato raccomandato un frequente ricambio di aria. Per gli studenti delle scuole superiori, l'ingresso avviene su turni, almeno nelle grandi città: si vogliono evitare situazioni di affollamento, sia nell'edificio scolastico che sui mezzi di trasporto. I turni sono previsti anche per il servizio di mensa.

​