Il presidente della Camera dei Comuni Jacob Rees Mogg grande sostenitore di Boris Johnson con una copia del Sun che attacca il premier - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Sullo scandalo "party gate" di Boris Johnson interviene la polizia. Toccherà, infatti, a "Scotland Yard", gli agenti di Londra, aprire un'inchiesta per capire che cosa è successo a Downing Street, a casa del premier britannico, dopo che sono emerse nuove rivelazioni secondo le quali il primo ministro avrebbe fatto una festa di compleanno, con una trentina di persone, il 19 giugno del 2020, quando gli incontri al chiuso erano vietati dalle regole anti-Covid.

Insomma, il premier non può più nascondersi parlando di "feste-incontri di lavoro". Con questa espressione aveva chiamato i party dove scorrevano birra e alcolici durante il lockdown, organizzati a casa sua e ai quali aveva partecipato. "Non mi ero accorto che erano feste", aveva detto il premier in parlamento, "pensavo che si trattasse di incontri di lavoro".

Ad annunciare l'importante svolta nella saga che sta segnando la fine della carriera politica dell'ex giornalista Johnson è stata la stessa comandante della Metropolitan Police Cressida Dick la quale ha spiegato che sotto la lente della polizia sono finiti "un certo numero di eventi" degli ultimi due anni svoltisi a Downing Street e a Whitehall, rispetto ai quali si dovrà valutare se ci sia stata o meno una violazione della legge.

Boris Johnson ha tentato di sfuggire agli sguardi inquisitori dei poliziotti affidando l'inchiesta sulle sue feste a Downing street a Sue Gray, funzionaria di alto livello, e a chi gli chiedeva conto di quello che era successo, come hanno fatto più volte il leader dell'opposizione Keir Starmer e tanti deputati anche conservatori, ha sempre risposto che bisognava aspettare le conclusioni di questa indagine della famosa burocrate. Ma è stata la stessa Sue Gray a chiedere l'intervento della polizia. La sua indagine è destinata ad andare avanti, ma la pubblicazione del rapporto conclusivo, attesa in questi giorni, verrà molto probabilmente rinviata.

La posizione del premier sembra, ormai, non più difendibile perché a volerlo fuori dal potere sono non soltanto l'opposizione laburista e una buona parte del suo partito, i conservatori, ma anche la gente comune. Sulla Rete diversi cittadini nati lo stesso giorno del premier, il 19 giugno, hanno cominciato a postare le loro storie di "feste di compleanno in solitaria, attaccando il capo di Downing Street per aver abusato della sua posizione". Tra questi vi è anche l'attore Samuel West che, in un messaggio su Twitter, ha pubblicato la foto della sua torta, ricordando che "gli invitati alla festa comprendevano la mia amata compagna e le mie figlie e...questo è tutto. Le altre 27 persone non sono potute venire". L'attore faceva riferimento, con il suo messaggio, al fatto che gli invitati alla festa di compleanno di Boris Johnson erano una trentina.



Tutto questo rappresenta un colpo durissimo per il premier conservatore la cui leadership appare sempre più a rischio. Nell'annunciare l'avvio delle indagini, la comandante di Scotland Yard ha precisato che è stata assicurata piena collaborazione dal Cabinet Office e che l'azione della polizia sarà "imparziale" e senza timori di pressioni da parte di Downing Street.

Dick ha affermato anche di comprendere la preoccupazione dei britannici per le accuse rivolte al governo e ha aggiunto: "La grande maggioranza delle persone ha agito in modo responsabile durante la pandemia". L'indagine potrebbe molto probabilmente riguardare le testimonianze degli agenti di polizia che sono impegnati nel servizio a Downing Street.